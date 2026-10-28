Rendiconto Regione Sicilia, assessorato Economia: «Problema informatico per caricamento dati, uffici al lavoro»

«La sospensione della firma dei contratti di assunzione del nuovo personale regionale è legata a un problema informatico nel caricamento dei dati del rendiconto regionale sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, adempimento obbligatorio per la chiusura dell’iter e lo sblocco delle assunzioni. Gli uffici della Ragioneria generale della Regione sono al lavoro per risolvere la criticità e consentire la ripresa delle procedure nel più breve tempo possibile». Lo precisa l’assessorato dell’Economia.