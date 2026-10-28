Caltanissetta, mobilitazione del 30 ottobre contro il caro vita: il sostegno delle forze del centrosinistra

Attraverso una nota le forze del centrosinistra di Caltanissetta esprimono la propria adesione e il proprio sostegno alla mobilitazione promossa dal Circolo AUT per venerdì 30 ottobre, contro il caro vita e per il diritto allo studio e a condizioni di vita dignitose. Di seguito il testo integrale della nota.

Le forze del centrosinistra di Caltanissetta saranno al fianco delle ragazze e dei ragazzi del Circolo AUT che venerdì 30 ottobre 2026 scenderanno in piazza per rivendicare, a partire dal diritto allo studio, condizioni di vita dignitose e risposte concrete alla crisi che attraversa l’intero Paese. Accogliamo con convinzione questa mobilitazione e rivolgiamo un appello a tutta la cittadinanza, alle lavoratrici e ai lavoratori, alle studentesse e agli studenti, alle associazioni e alle realtà del territorio affinché si uniscano a questa richiesta collettiva e pacifica di ascolto: è importante esserci! Quando diritti fondamentali come il lavoro, la casa, l’istruzione, la possibilità di arrivare a fine mese sembrano trasformarsi in concessioni, tacere diventa un rischio. Manifestare ed esprimere dissenso sono strumenti essenziali della democrazia, soprattutto quando le risposte della politica non sono all’altezza dei problemi reali delle persone.Non possiamo accettare la narrazione di un Paese che va nella direzione giusta mentre milioni di persone fanno i conti con il costo crescente della vita, salari insufficienti, costante precarietà lavorativa e sistematico impoverimento dell’offerta dei servizi pubblici. I dati sulla natalità, ai minimi storici, raccontano anche questo: sempre più persone non riescono a immaginare il proprio futuro, a costruire una famiglia e a progettare la propria vita. È derisorio chiedere alle nuove generazioni di investire sul proprio futuro, mentre non si garantiscono le condizioni strutturali per farlo.Servono politiche concrete per garantire il diritto alla casa e all’abitare, contrastare l’aumento del costo della vita, tutelare il potere d’acquisto di salari e pensioni, sostenere il diritto allo studio e assicurare opportunità di lavoro stabili e dignitose.Servono risposte, non propaganda; ascolto, non criminalizzazione del dissenso.Tutto questo assume un significato ancora più urgente a Caltanissetta, in Sicilia, nel Mezzogiorno e nelle aree interne, dove alle difficoltà economiche si sommano anni di abbandono, carenza di servizi, opportunità insufficienti e disuguaglianze territoriali che continuano a spingere tante persone ad andare via.Per questo, come forze politiche del centrosinistra, sentiamo il dovere di essere in piazza, sostenere le rivendicazioni delle ragazze e dei ragazzi e contribuire a costruire un’alternativa credibile, capace di restituire prospettive e dignità alle persone e alle comunità. Invitiamo la cittadinanza a partecipare al corteo di venerdì 30 ottobre, con ritrovo alle ore 8:30 in Piazzetta dei Marinai, in Piazza della Repubblica, e arrivo previsto in Piazza Garibaldi. Essere presenti significa dare forza a una richiesta che riguarda tutte e tutti. Queste non sono questioni di una singola generazione, sono problemi collettivi che richiedono risposte collettive. Greta Tassone per il Partito Democratico – Caltanissetta, Andrea Alcamisi per Sinistra Italiana – Caltanissetta, Lisa Faraci per il Movimento5Stelle – Caltanissetta, Paola Sanfilippo per i Verdi – Caltanissetta.