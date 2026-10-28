Energia: Meloni , “il caro energia e’ una priorita’, stiamo facendo tutto il possibile per proteggere le imprese”

“Stiamo facendo tutto quello che possiamo per mettere al riparo le imprese e le aziende di questa nazione dal caro energia”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , nel corso dell’assemblea di Confartigianato 2026, indicando il contenimento dei costi energetici come una priorita’ dell’azione di Governo.
Meloni richiama le iniziative sull’Energy Release, l’accordo raggiunto con la Commissione europea sul decreto bollette e la diversificazione del mix energetico nazionale, compreso il rilancio del percorso verso la produzione di energia nucleare in Italia. La premier sottolinea inoltre che le imprese devono essere protette dalle conseguenze delle crisi internazionali, che incidono sui prezzi dell’energia, delle materie prime e sulle catene di approvvigionamento.
Nel suo intervento, Meloni ringrazia anche Confartigianato per il senso di responsabilita’ dimostrato durante le recenti difficoltà’ e ricorda l’intervento del Governo per dare attuazione all’accordo con le rappresentanze dell’autotrasporto, a tutela di un settore essenziale per famiglie e imprese