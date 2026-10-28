Pubblicità, Una: mercato italiano a 12,6 mld nel 2026 (+2,7%), digitale a 6,4 (2)

Per il 2027, il Media Hub di UNA prevede un mercato pubblicitario italiano pari a 12,896 miliardi di euro, con una crescita del 2,2% rispetto al 2026. Al netto dello Small Business, il valore stimato è di 9,168 miliardi, con un incremento limitato allo 0,1%. Le previsioni si inseriscono in uno scenario economico di crescita moderata, con un PIL atteso in aumento tra lo 0,4% e lo 0,7%, un’inflazione del 2,3% e consumi in crescita dello 0,5%.

In assenza di grandi eventi sportivi, l’andamento degli investimenti influenzerà soprattutto dalla competizione tra i settori interessati ad intercettare nuovi consumatori. Tra i comparti da monitorare figurano Retail Media, tecnologia e intelligenza artificiale, beni di largo consumo, farmaceutica e cura della persona e finanza.

SETTI: “IL 2027 SARÀ UN ANNO DI ECONOMIA LENTA MA DI BUDGET DINAMICI” “Non stiamo vivendo una

crisi passeggera, ma un clima che va compreso e gestito. Il mercato pubblicitario dimostra che si può crescere anche dentro questo contesto, a patto di leggerlo con precisione”, ha dichiarato Federica Setti, portavoce del Media Hub UNA. “Distinguere tra digitale puro e digitale allargato non è un esercizio tecnico: significa comprendere meglio gli equilibri del mercato e disporre di una base più solida per interpretarne le evoluzioni. Il 2027 sarà un anno di economia lenta ma di budget dinamico. In uno scenario che richiede capacità di adattamento e visione, sarà fondamentale individuare i comparti in evoluzione e comprendere come cambiano le opportunità di investimento. La qualità delle analisi e la capacità di leggere correttamente il mercato saranno leve decisive per accompagnare le imprese nelle loro scelte”, ha aggiunto Setti.

ARDUINI: “TRASFORMARE I CAMBIAMENTI IN OPPORTUNITÀ DI CRESCITA” “In una fase in cui il contesto economico e tecnologico si evolve rapidamente, il nostro settore è chiamato a leggere i cambiamenti con consapevolezza ea trasformarli in opportunità di crescita”, ha dichiarato Davide Arduini, presidente di UNA, durante l’apertura dei lavori di Intersections 2026. “Iniziative come Intersections rappresentano un’occasione fondamentale per mettere a confronto competenze, esperienze e visioni, rafforzando il dialogo tra tutti gli attori della filiera. I dati presentati dal Media Hub di UNA contribuiscono a questo percorso, offrendo strumenti concreti per comprendere le dinamiche del mercato e orientare le scelte future”, ha concluso Arduini