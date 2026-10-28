Plastic Free a Butera, 100 kg di rifiuti raccolti dai volontari sulla spiaggia di Tenutella

Circa 100 chilogrammi di rifiuti raccolti e una nuova presenza Plastic Free sul territorio. È il bilancio della prima iniziativa dell’associazione organizzata domenica 25 ottobre a Butera, in provincia di Caltanissetta, lungo la spiaggia di Tenutella. A promuovere l’appuntamento è stato Paul, nuovo referente Plastic Free di Butera, cittadino tedesco trasferitosi da alcuni anni in Sicilia e particolarmente attento alla riduzione della plastica anche nella propria attività ricettiva. A sostenerlo nella sua prima raccolta sono arrivati Salvatore Butera, referente provinciale Plastic Free di Caltanissetta, Giuseppina, vice referente provinciale di Agrigento, e Ilaria Vincitore, già vice referente provinciale di Caltanissetta. Complessivamente hanno partecipato tra otto e dieci volontari, tra cui anche alcuni cittadini tedeschi, dando alla giornata un carattere di incontro e scambio interculturale.Durante la pulizia sono stati recuperati bottiglie, lattine, bicchieri e numerosi frammenti di plastica ormai fortemente degradati. Particolarmente evidente la presenza di microplastiche e materiali deteriorati dal tempo, tanto che alcuni bicchieri si sbriciolavano appena raccolti. Sull’arenile sono stati individuati anche alcuni pneumatici di camion, troppo pesanti per essere rimossi dal gruppo durante l’intervento.“È stato un inizio importante – racconta Salvatore Butera –. Abbiamo raccolto 100 chili di rifiuti e soprattutto abbiamo piantato un nuovo seme: da oggi Plastic Free può contare su un referente anche a Butera”. Al termine della mattinata, Paul ha accolto i volontari nella propria struttura, dove il gruppo ha condiviso un momento conviviale con focacce e olive preparate dalla famiglia, chiudendo la prima giornata Plastic Free a Butera in un clima di partecipazione e condivisione.