Caltanissetta, giovedì 29 ottobre Consiglio comunale urgente e monotematico sul Policlinico Universitario

Con determinazione della Conferenza dei Capigruppo del 26 ottobre 2026, il Presidente del Consiglio, Gianluca Bruzzaniti, ha convocato il Consiglio comunale monotematico, urgente e in adunanza aperta per giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 17:30 presso la Sala Consiliare di Palazzo del Carmine.

Un unico punto all’ordine del giorno:

Proposta n. 91 del 27/10/2026: “Progetto di istituzione del Policlinico Universitario a Caltanissetta”.

Sono stati invitati ad intervenire nel corso dell’adunanza il Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, gli assessori regionali alla Salute e all’Istruzione e formazione professionale, senatori della Repubblica, deputati nazionali e regionali, il Presidente del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta e il Direttore Sanitario dell’ASP di Caltanissetta.

Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio comunale di Caltanissetta, Gianluca Bruzzaniti: “Ho ritenuto che fosse indispensabile e doveroso convocare con urgenza un Consiglio comunale dedicato al recente dibattito relativo all’istituzione del Policlinico del Centro Sicilia, invitando tutte le istituzioni nazionali, regionali e locali coinvolte sul tema.

Desidero sottolineare che tutti i consiglieri, nella recente Conferenza dei Capogruppo, a prescindere dalla rispettiva rappresentanza politica, sono stati immediatamente concordi sulla necessità di fare luce su questa vicenda.

Al di là di tutto ciò che abbiamo letto negli ultimi giorni, i cittadini meritano di conoscere la verità su un argomento delicato e di grande importanza per le prospettive di sviluppo sanitario del nostro territorio”.

I cittadini che desiderano assistere alla seduta del Consiglio comunale, oltre che in presenza, possono farlo in diretta streaming collegandosi alla seguente piattaforma web: https://caltanissetta.consiglicloud.it