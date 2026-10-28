Salute

Ambiente, ASviS: Italia perde 42,4% acqua, perenne stress idrico

Redazione

Ambiente, ASviS: Italia perde 42,4% acqua, perenne stress idrico

Mer, 28/10/2026 - 12:25

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– L’Italia continua a disperdere in media il 42,4% dell’acqua potabile immessa nelle reti di distribuzione, con picchi che raggiungono il 49,4% nelle regioni del Mezzogiorno e nell’Italia insulare rispetto al 33,6% del Nord-Est. Questa inefficienza infrastrutturale – unita a un indice di sfruttamento idrico pari a 10 (quasi il doppio della media UE di 5,15) – aggrava le
crisi di siccità e gli stress climatici. La carenza idrica, le alluvioni ei deficit di gestione costano complessivamente al Paese oltre 13 miliardi di euro all’anno, portando nel 2024 a misure di razionamento dell’acqua nei capoluoghi per oltre un milione di reddito.. E’ quanto emerge dal Rapporto ASviS 2026

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