Serie A, oggi Milan-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A. Oggi, mercoledì 28 ottobre, il Milan guidato in panchina da Ruben Amorim ospita il Bologna di Raffaele Palladino. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria, i rossoneri si sono imposti in trasferta per 2-0 sul campo dell'Udinese grazie ai gol di Pulisic e Hutchinson, mentre i rossoblù hanno vinto all'Unipol Domus per 2-0 sul Cagliari con le reti di Casale e Bernardeschi su rigore. In classifica il Milan è terzo con 18 punti insieme alla Roma, mentre il Bologna è tredicesimo a quota 8 insieme al Sassuolo. Ecco le probabili formazioni di Milan-Bologna, in campo alle 18.30: MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse; Gonçalo Ramos. Allenatore: Amorim. BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Juan Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi. Allenatore: Palladino. Il match tra Milan e Bologna sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).

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