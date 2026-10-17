Serie A, oggi Bologna-Inter 0-0 – Diretta

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 ottobre, i nerazzurri affrontano il Bologna al Dall'Ara nella settima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dal ko di San Siro contro il Bruges, in Champions League, mentre i rossoblù hanno agguantato nell'ultimo turno il primo successo della stagione contro il Lecce. Si comincia alle 18.

Dove vedere Bologna-Inter? La partita sarà visibile in diretta tv su Dazn e in streaming sull'app di Dazn. Nella prossima giornata di campionato, il Bologna sarà impegnato a Cagliari sabato 24 ottobre alle 15. L'Inter ospiterà la Fiorentina a San Siro domenica 25 ottobre alle 12:30.

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