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Seduta al tavolino di un bar viene azzannata in testa da un cane sfuggito alla dog sitter

AdnKronos

Seduta al tavolino di un bar viene azzannata in testa da un cane sfuggito alla dog sitter

Mer, 14/10/2026 - 19:47

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(Adnkronos) – Una professionista di Padova lunedì mattina è stata azzannata alla testa da un cane di razza Amstaff mentre si trovava seduta al tavolino di un bar del centro a bere un caffè. Come racconta il Corriere del Veneto, il cane, sfuggito alle attenzioni della dog sitter, ha morso la donna al capo, strappandole i capelli e lesionandole il cuoio capelluto. Ricoverata al Pronto soccorso, la donna è stata medicata e dimessa con una prognosi di 7 giorni.  La donna ha sporto denuncia tramite l’azienda sanitaria che ha incaricato i suoi veterinari di controllare proprietario e cane, un incrocio tra un terrier e un bulldog ma classificato tra i primi, che già in precedenza sarebbe stato aggressivo con lei. Pare anche che, subito dopo l’aggressione, la dog sitter abbia tentato di dileguarsi col cane, approfittando della confusione creatasi tra i tavolini del bar. La donna sta pensando di intentare una causa civile al proprietario, che lavora nello stesso palazzo dove lei ha il suo studio professionale. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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