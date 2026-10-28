Scontro treni Spagna, il video dei soccorsi sul luogo del disastro ferroviario

(Adnkronos) – In Spagna centinaia di operatori della Guardia Civil sono impegnati nelle operazioni di soccorso nei pressi di Urda (Toledo), dove un violento scontro frontale tra due treni ad alta velocità ha provocato decine di morti e feriti.

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