Salute

Scontro treni Spagna, il video dei soccorsi sul luogo del disastro ferroviario

AdnKronos

Scontro treni Spagna, il video dei soccorsi sul luogo del disastro ferroviario

Mer, 28/10/2026 - 14:11

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(Adnkronos) – In Spagna centinaia di operatori della Guardia Civil sono impegnati nelle operazioni di soccorso nei pressi di Urda (Toledo), dove un violento scontro frontale tra due treni ad alta velocità ha provocato decine di morti e feriti. 
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