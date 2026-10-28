Scontro treni in Spagna, le immagini dall’alto dell’incidente a Toledo

(Adnkronos) – Le immagini dall'alto girate dalla Guardia Civil a Urda, nei pressi di Toledo, dove due treni ad alta velocità Madrid-Siviglia si sono scontrati. Decine le persone morte e ferite.
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(Adnkronos) – Le immagini dall'alto girate dalla Guardia Civil a Urda, nei pressi di Toledo, dove due treni ad alta velocità Madrid-Siviglia si sono scontrati. Decine le persone morte e ferite.