Salute

Scontro treni in Spagna, le immagini dall’alto dell’incidente a Toledo

AdnKronos

Scontro treni in Spagna, le immagini dall’alto dell’incidente a Toledo

Mer, 28/10/2026 - 14:08

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(Adnkronos) – Le immagini dall'alto girate dalla Guardia Civil a Urda, nei pressi di Toledo, dove due treni ad alta velocità Madrid-Siviglia si sono scontrati. Decine le persone morte e ferite. 
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