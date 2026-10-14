Sbarbati (UniVr): “Fibromialgia va portata dal piano individuale al piano sociale”

(Adnkronos) – "Non si può certo rendere più 'leggera' la diagnosi di fibromialgia: è un problema serio che coinvolge milioni di persone che riscontrano spesso difficoltà anche nei confronti di un sistema sanitario che non sempre ne comprende le reali esigenze. Pertanto, è necessario uno spazio di riflessione che consenta di divulgare e far conoscere le acquisizioni che si stanno via via ottenendo in questo campo. Quello della fibromialgia è un problema che va portato dal piano individuale a quello sociale. Quando una patologia colpisce così tante persone, la risposta non può limitarsi alla prescrizione di un farmaco piuttosto che un altro, ma richiede la predisposizione di sussidi e interventi sociali adeguati". Lo spiega Andrea Sbarbati, professore ordinario di Anatomia umana, sezione di Anatomia e istologia, Dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento, università degli Studi di Verona, alla prima giornata di lavori di Welfair, La fiera del fare Sanità, in corso a Roma fino al 16 ottobre. "Bisogna socializzare la risposta, mettendo in atto presidi capaci di affrontare la condizione in modo multidisciplinare – afferma Sbarbati – L'obiettivo non è soltanto togliere il dolore, ma comprenderne e risolverne la causa".

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