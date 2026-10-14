Sbalzato giù dalle montagne russe in Usa, Hassan precipita e muore: era sopravvissuto a un incendio d’auto e a un tumore

(Adnkronos) – Si chiamava Hassan Jihad Ibn

Kariem il 42enne morto precipitando dalle montagne russe al Six Flags over Georgia, parco divertimenti a pochi chilometri da Atlanta, Stati Uniti. L'uomo era un maestro della Wesley International Academy, come ha reso noto il distretto scolastico Atlanta Public Schools in un comunicato, ripreso dalla Cnn, per cui ricopriva il ruolo di responsabile informatico, insegnante di tecnologia e allenatore di robotica. "La presenza e l'impatto di Kariem mancheranno profondamente ai nostri studenti, al personale e a tutti coloro che hanno incrociato il suo cammino", ha dichiarato il distretto scolastico. "Atlanta Public Schools porge le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai cari del signor Kariem". L'uomo lavorava per il distretto da oltre 12 anni, ha affermato un portavoce. I suoi cari hanno ricordato che il 42enne prima del tragico incidente delle scorse ore aveva superato un cancro, una grave battaglia contro il COVID-19 e l'incendio della propria auto a cui era riuscito a scampare solo qualche settimana fa. Intanto, gli inquirenti sono a lavoro per cercare di ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo all'interno del parco divertimenti. A quanto pare l'uomo stava percorrendo il tracciato delle montagne russe quando, per cause ancora da chiarire, è stato espulso dal vagone durante l'ultima curva del percorso dell'attrazione Goliath, alta otre 60 metri. Drammatico il racconto dei testimoni, con alcuni visitatori che hanno riferito di aver visto il corpo del 42enne sollevarsi dal sedile mentre il convoglio continuava la sua corsa e poi precipitare nel vuoto. Il costruttore dell'attrazione ha dichiarato di stare "indagando attivamente sull'incidente", mentre Six Flags ha chiuso temporaneamente almeno 10 montagne russe in diversi suoi parchi negli Stati Uniti e in Canada.

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