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Santa Caterina. Giuseppe Lo Vasco eletto “Sommelier dell’Anno 2027” da Gault&Millau in Svizzera

Redazione 1

Santa Caterina. Giuseppe Lo Vasco eletto “Sommelier dell’Anno 2027” da Gault&Millau in Svizzera

Lun, 26/10/2026 - 22:09

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SANTA CATERINA. La comunità caterinese festeggia un prestigioso riconoscimento internazionale. Il giovane Giuseppe Lo Vasco è stato infatti eletto “Sommelier dell’Anno 2027” da Gault&Millau Svizzera, una delle più autorevoli guide gastronomiche europee. Giuseppe si distingue per la sua professionalità e competenza al Ristorante Mammertsberg, a Freidorf, in Svizzera, dove contribuisce a rendere speciale l’esperienza enogastronomica degli ospiti.

Un traguardo importante, frutto di passione, impegno e dedizione, che porta in alto il nome della nostra Santa Caterina Villarmosa anche oltre i confini nazionali. Il sindaco, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, ha rivolto a Giuseppe le più sincere congratulazioni, con l’augurio di raggiungere tanti altri prestigiosi obiettivi.

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