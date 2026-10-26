Santa Caterina. Giuseppe Lo Vasco eletto “Sommelier dell’Anno 2027” da Gault&Millau in Svizzera

SANTA CATERINA. La comunità caterinese festeggia un prestigioso riconoscimento internazionale. Il giovane Giuseppe Lo Vasco è stato infatti eletto “Sommelier dell’Anno 2027” da Gault&Millau Svizzera, una delle più autorevoli guide gastronomiche europee. Giuseppe si distingue per la sua professionalità e competenza al Ristorante Mammertsberg, a Freidorf, in Svizzera, dove contribuisce a rendere speciale l’esperienza enogastronomica degli ospiti.

Un traguardo importante, frutto di passione, impegno e dedizione, che porta in alto il nome della nostra Santa Caterina Villarmosa anche oltre i confini nazionali. Il sindaco, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, ha rivolto a Giuseppe le più sincere congratulazioni, con l’augurio di raggiungere tanti altri prestigiosi obiettivi.