Istat: Rapporto Bes, 9 femminicidi su 10 commessi da persona conosciuta

Nel 2024, il 92,2% degli omicidi femminili è stato commesso da una persona conosciuta: quasi la metà delle donne (47,4%) sono state uccise dal partner attuale, il 6,0% da un precedente partner, il 31,9% da un familiare (inclusi figli e genitori) e il 6,9% da un’altra persona che la donna conosceva (amici, colleghi, ecc.). La situazione è molto diversa per gli uomini: nel 2024, oltre il 60% risulta ucciso da uno sconosciuto alla vittima o da un autore non identificato dalle Forze dell’ordine. È quanto emerge dalla tredicesima edizione del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes) realizzata da Istat.”Nel 2025 la quota di donne di 16-70 anni che hanno subìto violenza fisica da parte di un uomo nei cinque anni precedenti l’intervista è pari al 6,0%; il 7,0% delle donne ha subìto violenza sessuale, incluse le molestie sessuali con contatto; il 3,9% delle donne ha subìto episodi di violenza fisica o sessuale all’interno della coppia”, si legge ancora