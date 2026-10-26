Caltanissetta. Prosegue l’impegno della Direzione dell’Asp per il rafforzamento del personale medico e specialistico

CALTANISSETTA. Prosegue senza sosta l’impegno della Direzione Aziendale dell’ASP di Caltanissetta nel percorso di rafforzamento del personale medico e specialistico. Si comunica l’adozione di diverse deliberazioni volte alla copertura di posti vacanti, al reclutamento di nuovi dirigenti medici e all’integrazione della rete di assistenza territoriale. Attenzione prioritaria è stata riservata al Presidio Ospedaliero “V. Emanuele” di Gela, centro strategico dell’Area Sud, che beneficia di un consistente piano di rafforzamento. Nello specifico, a seguito dello scorrimento delle graduatorie concorsuali, è stata disposta con la delibera n. 1528 l’immissione in ruolo a tempo indeterminato della dottoressa Chiara Martellino quale Dirigente Medico di Neurologia presso la struttura gelese.

Per quanto riguarda la Chirurgia Generale, dopo la recente immissione in ruolo della dottoressa Marianna Guzzino, la delibera n. 1540 ha autorizzato l’assunzione a tempo indeterminato di ulteriori sei dirigenti medici (i dottori Giuseppe M. Principato, Umberto Falzone, Giuseppe Spalma, Giuseppe Calaciura, Flavia E. Lo Celso e Pietro Vita), che dovranno scegliere la sede di servizio per coprire i posti vacanti negli ospedali di Gela, Mazzarino, Niscemi e Mussomeli.

Sul fronte dell’Anestesia e Rianimazione, la delibera n. 1527 ha sancito l’assunzione a tempo indeterminato della dottoressa Francesca Gabriele, destinata al P.O. di Gela, e del dottor Rosario Salvatore Tola per il P.O. S. Elia di Caltanissetta. Inoltre dal prossimo 1 novembre prenderà servizio a tempo determinato presso il P.O. S.Elia di Caltanissetta il medico specializzando Dr.ssa D’Arpa Ludovica. Contestualmente, valorizzando le convenzioni e la rete formativa universitaria, con la delibera n. 1539 sono stati conferiti due incarichi a tempo determinato ad orario ridotto alle dottoresse Martina Alessi e Flavia Direttore, medici specializzandi dell’Università degli Studi di Palermo destinate al P.O. S. Elia.

A ulteriore conferma dell’attenzione strategica rivolta al presidio gelese, l’Azienda ha adottato la delibera n. 1559 del 20 ottobre 2026, con la quale sono stati conferiti due incarichi a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026, per il profilo di Personale Sanitario Ostetrica (PdS Ostetrica), finalizzati a far fronte a esigenze straordinarie ed urgenti e a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) presso il P.O. di Gela. Sebbene solo la Dottoressa Luisa Burgio ha accettato per la sede di Gela. Inoltre, con la delibera n. 1579, è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato di tre Dirigenti Medici di Medicina Interna (le dottoresse Angelica Santamaria, destinate a coprire i posti vacanti presso il P.O. di Gela.

Il piano di rafforzamento ha interessato anche gli altri presidi aziendali e la rete territoriale. Con la delibera n. 1582 è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato del dottor Salvatore Bellavia come Dirigente Medico di Medicina Interna presso la UOSD Lungodegenza del P.O. di San Cataldo. Con la delibera n. 1573 l’Azienda ha autorizzato quattro incarichi a tempo determinato per Personale Sanitario Infermiere in favore dei dottori Marta Cannizzaro, Davide D’Amella, Salvuccio Mingoia e Chiara Messina, destinati a prendere servizio presso il P.O. S.Elia.

L’azione dell’ASP si estende parallelamente alla medicina territoriale, alla specialistica ambulatoriale e alla pediatria di libera scelta per rispondere in modo capillare ai bisogni di cura della popolazione. In attuazione dei provvedimenti regionali per le carenze del 2026, con le delibere n. 1534 e n. 1533 si è preso atto dell’attribuzione degli incarichi di Pediatra di Libera Scelta alla dottoressa Serena Mirea Piacenti per l’ambito territoriale di Gela e al dottor Luca Messina per l’ambito comprensivo di Mussomeli e dei comuni limitrofi. Per potenziare la specialistica ambulatoriale e abbattere le liste d’attesa, sono stati conferiti incarichi a tempo indeterminato per completamento orario presso la Casa di Comunità di Mussomeli alla dottoressa Giovanna Puglisi per la branca di Dermatologia (delibera n. 1525) e alla dottoressa Eloise Lo Mauro per la branca di Neurologia (delibera n. 1572). Infine, con la delibera n. 1575 è stato conferito un ulteriore incarico a tempo indeterminato per completamento orario al dottor Giuseppe Giarratano nella branca di Pneumologia, da svolgere presso il Poliambulatorio di Santa Caterina Villarmosa.