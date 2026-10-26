Tragedia sulla statale 123: quattro morti in un incidente tra un’auto e un Tir

Una mattinata di lavoro trasformata in tragedia. Quattro persone hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto poco dopo le 7 di oggi, lunedì 26 ottobre, lungo la strada statale 123, nel territorio di Naro, in provincia di Agrigento. A scontrarsi violentemente sono stati una Fiat Punto, sulla quale viaggiavano le quattro vittime, e un Tir che procedeva nella direzione opposta.

Le vittime sono state identificate. Si tratta di Antonio Agrò, 65 anni, Diego Giordano, 53 anni, nato in Svizzera e residente a Canicattì, Antonio Di Vincenzo, 60 anni, e Gioacchino Liborio. Tutti e quattro erano di Canicattì e, secondo le prime informazioni, stavano raggiungendo le campagne per iniziare una nuova giornata di lavoro.

Un viaggio come tanti, lungo una strada percorsa quotidianamente da lavoratori e automobilisti, si è concluso nel peggiore dei modi. L’impatto tra l’utilitaria e il mezzo pesante è stato devastante, tanto da non lasciare scampo ai quattro occupanti della Fiat Punto, per i quali ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Il conducente del Tir, anche lui originario di Canicattì, è rimasto ferito nello schianto. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è che lo scontro possa essersi verificato durante un tentativo di sorpasso. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione preliminare che dovrà trovare conferma negli accertamenti delle forze dell’ordine.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Caltanissetta, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e il personale dell’Anas. Le operazioni di soccorso, i rilievi necessari a ricostruire l’accaduto e la rimozione dei mezzi coinvolti hanno reso indispensabile la chiusura temporanea della statale 123 in entrambe le direzioni.

La notizia della morte dei quattro lavoratori ha profondamente colpito la comunità di Canicattì, che si trova a fare i conti con una tragedia che ha spezzato quattro vite nel giro di pochi istanti.

Resta il dolore per quattro uomini che avevano lasciato le proprie abitazioni per raggiungere il posto di lavoro e che non hanno più fatto ritorno dalle loro famiglie. Una tragedia sulla quale saranno adesso gli accertamenti degli investigatori a fare piena luce, per stabilire con esattezza le cause e le eventuali responsabilità del terribile incidente.