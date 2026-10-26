Convocato dal Questore di Enna tavolo tecnico per la prevenzione del fenomeno delle “spaccate” ai danni di Istituti bancari e postali

Il Questore di Enna, Cono Incognito, ha convocato un tavolo tecnico alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine dedicato alla pianificazione dei servizi di controllo del territorio, ed in particolare al rafforzamento del coordinamento volto alla prevenzione dei furti con violenza sulle cose ai danni di Istituti bancari e postali (fenomeno delle c.d. spaccate).

Il coordinamento tra le forze di polizia, infatti, rappresenta uno strumento fondamentale per rendere gli interventi sempre più efficaci, favorire la condivisione delle informazioni e garantire una presenza attenta e costante sul territorio. Il Questore ha richiamato l’attenzione sulla necessità di intensificare l’attività di prevenzione, attraverso una presenza più capillare e incisiva nelle aree maggiormente esposte a tali fenomeni. Ha inoltre sottolineato l’importanza di una costante condivisione delle informazioni e di un efficace coordinamento operativo tra tutte le componenti impegnate nei servizi di sicurezza, al fine di prevenire la commissione dei reati, rafforzare la tutela dei cittadini e accrescere la percezione di sicurezza della collettività.

Si invita la cittadinanza a collaborare attivamente attraverso segnalazioni tempestive di movimenti sospetti di persone e mezzi, soprattutto nelle ore serali e notturne, per consentire un immediato intervento alle pattuglie impiegate sul territorio. La collaborazione dei cittadini può contribuire in maniera concreta alla prevenzione dei reati per la tutela delle persone e dei beni.