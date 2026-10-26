Salute

Sicilia. Tumore al seno, Lorefice(M5S): “Prevenzione sia diritto per tutte”

Redazione 3

Sicilia. Tumore al seno, Lorefice(M5S): “Prevenzione sia diritto per tutte”

Lun, 26/10/2026 - 08:18

Condividi su:

“La prevenzione del tumore al seno deve essere un diritto garantito a tutte, non un privilegio. Servono più diagnosi precoci, informazione e consapevolezza, e il superamento di stigma e tabù che ancora circondano la malattia. Ci impegneremo, come persone e come politici, a diffondere sempre di più la cultura della prevenzione con ogni mezzo e in ogni contesto”. Lo ha dichiarato il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato a margine della ‘Camminata in Rosa’ di Gela.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta