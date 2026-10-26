Riesi. La Corale Polifonica Magnificat il 21 e 22 novembre presenta due giornate in onore di Santa Cecilia

RIESI. L’APS Corale Polifonica Magnificat di Riesi, di cui è direttore artistico Ivan Enzo Cutaia, presenta due giornate dedicate alla musica, alla coralità e alla condivisione, in onore di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti. Le due giornate saranno quelle del 21 e del 22 novembre. Il 21 novembre alle ore 19:30, nella sala Filippo Sgroppo a Riesi, serata di incontro tra diverse realtà corali, con la presentazione del progetto musicale “Ave, Dulcis Mater” con la presenza degli autori:

– Ivan Cutaia – Sara Maria Loretta – Gaetano Torregrossa e la partecipazione di cori ospiti provenienti dal territorio. Un’occasione per celebrare la bellezza del canto e il valore della collaborazione artistica.

L’indomani, 22 NOVEMBRE, alle 18:30 nella Chiesa del SS. Salvatore a Riesi la seconda giornata sarà dedicata alla celebrazione di Santa Cecilia, con un momento speciale per i nuovi coristi: la benedizione delle stole e il mandato, segno del loro impegno nel servizio musicale e comunitario. Due appuntamenti, un’unica passione: la musica che unisce, emoziona e crea comunità.