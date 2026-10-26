Delia e Sommatino, il 27 ottobre sospesa distribuzione idrica

Caltaqua comunica che, a seguito dell’interruzione della fornitura da parte di Siciliacque , dovuta alla riduzione della produzione del potabilizzatore Fanaco per un incremento della torbidità nelle linee di trattamento, domani 27 ottobre 2026 , sarà interrotta la distribuzione idrica nei comuni di Delia e Sommatino.Si precisa che nella giornata di oggi, 26 ottobre, la distribuzione si è svolta regolarmente, come da programma.Seguiranno aggiornamenti sui tempi di ripristino.