Mussomeli, mozione a sostegno degli allevatori: proposta una ricognizione delle aziende zootecniche e contributi economici per capo allevato

MUSSOMELI, 26 ottobre 2026 – Avviare una ricognizione completa delle aziende zootecniche presenti nel territorio comunale e valutare l’introduzione di un contributo economico per ogni capo ovino, caprino e bovino allevato. È questo l’obiettivo della mozione consiliare promossa dal consigliere comunale Alessandro Noto, primo firmatario dell’iniziativa, e condivisa dai consiglieri di maggioranza. La proposta punta a mettere in campo strumenti concreti di sostegno a un comparto strategico per l’economia di Mussomeli, che negli ultimi anni si trova ad affrontare crescenti difficoltà legate all’aumento dei costi di gestione, dei mangimi, dei foraggi, del carburante e delle spese veterinarie. Il primo passo previsto dalla mozione è una mappatura dettagliata del patrimonio zootecnico comunale, da realizzare attraverso gli uffici competenti, in collaborazione con il servizio veterinario dell’ASP, le organizzazioni professionali agricole e gli enti di settore. La ricognizione consentirebbe di conoscere il numero effettivo delle aziende attive, la consistenza dei capi allevati, la distribuzione per specie e razza e le principali esigenze degli operatori. Sulla base dei dati raccolti, la mozione impegna il Sindaco e la Giunta a valutare la fattibilità tecnica, amministrativa ed economica di un contributo comunale per capo allevato, con importi eventualmente differenziati per specie e criteri di assegnazione trasparenti ed equi. Particolare attenzione viene riservata al benessere animale, al rispetto delle disposizioni sanitarie, alla tracciabilità dei capi e al miglioramento genetico delle razze. La proposta prevede inoltre la possibilità di introdurre criteri premiali per le aziende impegnate in programmi riconosciuti di selezione genetica, nella valorizzazione delle razze autoctone e nel miglioramento della qualità delle produzioni di latte e carne. Un altro punto qualificante riguarda la programmazione finanziaria. La mozione chiede infatti di valutare l’inserimento di specifiche risorse nel prossimo bilancio comunale di previsione, verificando anche la possibilità di accedere a finanziamenti regionali, nazionali ed europei. Prevista, inoltre, la presentazione al Consiglio comunale, entro 90 giorni dall’eventuale approvazione della mozione, di una relazione contenente i risultati della ricognizione, la stima delle risorse necessarie e le possibili modalità di attuazione degli interventi. «Con questa mozione vogliamo dare un segnale concreto di attenzione e vicinanza ai nostri allevatori – dichiara il consigliere comunale Alessandro Noto, primo firmatario della proposta –. La zootecnia rappresenta una parte essenziale dell’identità economica e sociale di Mussomeli. Dietro ogni azienda ci sono famiglie, sacrifici quotidiani, investimenti e un lavoro fondamentale anche per la salvaguardia del nostro territorio. Riteniamo necessario partire da una conoscenza precisa della realtà produttiva locale per valutare strumenti di sostegno realmente efficaci, sostenibili e accessibili». «La nostra proposta – prosegue Noto – non si limita a ipotizzare un aiuto economico, ma intende avviare un percorso più ampio di valorizzazione del settore, che tenga insieme sostegno alle imprese, benessere animale, miglioramento genetico e qualità delle produzioni. L’obiettivo è creare le condizioni affinché le aziende possano continuare a operare e investire nel nostro territorio, offrendo anche nuove prospettive alle giovani generazioni». Noto rivolge infine un ringraziamento ai consiglieri comunali di maggioranza al Sindaco Nigrelli e all’assessore alle attività produttive Giuseppe Catania che sin da subito ne hanno condiviso le finalità e l’iniziativa. «Desidero ringraziare sinceramente tutti i colleghi consiglieri di maggioranza al Sindaco Nigrelli e all’assessore alle attività produttive Giuseppe Catania per avere condiviso e sostenuto questa iniziativa. La loro disponibilità e sensibilità dimostrano quanto sia importante lavorare insieme, con spirito di collaborazione e senso di responsabilità, nell’interesse della nostra comunità. Quando si tratta di sostenere le attività produttive e difendere il futuro economico del territorio, il confronto e la condivisione rappresentano un valore aggiunto. Mi auguro che questa proposta possa tradursi in risultati concreti per i nostri allevatori». La mozione si propone dunque di avviare un percorso amministrativo finalizzato a riconoscere maggiore attenzione al settore zootecnico, attraverso interventi compatibili con le risorse comunali e orientati alla tutela delle imprese, alla salvaguardia delle tradizioni produttive e allo sviluppo dell’economia locale.(Alessandro Noto Consigliere comunale di Mussomeli Primo firmatario della mozione)