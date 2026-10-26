Le IA tendono a consigliare solo i farmaci più noti e costosi

I modelli di Intelligenza Artificiale come ChatGpt e Claude sono sempre più usati per ottenere consigli riguardanti la salute, come quelle sui farmaci, ma questo maggiore accesso alle informazioni cela un problema: queste IA tendono a consigliare solo i farmaci più citati sul web e che spesso sono anche i più costosi, cosa che potrebbe far aumentare la spesa sostenuta per le cure. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature Health e guidato dalla giapponese Osaka Metropolitan University, che ha evidenziato come i farmaci più raccomandati dai chatbot siano quelli che compaiono ai primi posti nelle ricerche su Google e che hanno di pagine Wikipedia dedicate. I ricercatori coordinati da Daiju Ueda hanno interpellato cinque Large Language Model (Llm), ovvero Chat-Gpt 5.4, Claude Sonnet 4.6, Gemini 3.1 Flash, Llama 4 e MedGemma, chiedendo loro di consigliare tre farmaci, tra quelli approvati dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense, per una serie di disturbi. Il 97,5% delle raccomandazioni ha messo come prima scelta lo stesso prodotto, una concordanza quasi perfetta, nonostante per ciascun principio attivo fossero disponibili, in media, più di 5 prodotti approvati. Inoltre, i risultati mostrano che gli Llm tendono a non consigliare farmaci che sono stati approvati più di recente, né quelli più comunemente prescritti dai medici. Alcune raccomandazioni, poi, risultano errate, perché riguardano prodotti ormai non più in commercio. Secondo gli autori dello studio, se i pazienti si affidassero alle risposte delle IA, solo negli Usa la spersa per i farmaci aumenterebbe di 55,6 milioni di dollari, vale a dire di oltre l’1%. “I nostri risultati – osserva Ueda – evidenziano la necessità di valutare l’IA in ambito sanitario per individuare eventuali distorsioni nella selezione dei prodotti”.