Serradifalco. Conclusa la 10^ edizione della Settimana oncologica. Marcello Palermo: “Un evento che ha unito la comunità in termini di prevenzione e tutela della salute”

SERRADIFALCO. S’è conclusa con un grandissimo successo di pubblico e partecipanti la decima edizione della Settimana di Prevenzione oncologica serradifalchese. Un evento che ha unito e riunito un’intera comunità facendo si che condividesse un unico grande obiettivo: prendersi cura della vita attraverso la prevenzione. La decima edizione della Settimana di Prevenzione Oncologica Serradifalchese è stato un evento che ha unito persone, istituzioni, professionisti e associazioni in un grande abbraccio collettivo, nel segno della prevenzione e della tutela della salute.

Marcello Palermo, presidente dell’associazione No Serradifalko, ha sottolineato: “Dietro ogni iniziativa realizzata, ogni visita, ogni screening e ogni gesto di solidarietà c’è un valore immenso: la possibilità di proteggere la vita, alimentare la speranza e costruire insieme un futuro più consapevole. Per questo, il nostro grazie è molto più di un semplice ringraziamento: è un sentimento sincero di gratitudine verso tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e hanno contribuito al raggiungimento degli importanti risultati di questa decima edizione”.

In particolare Palermo ha rivolto un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Serradifalco, all’ASP di Caltanissetta, all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caltanissetta e all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caltanissetta, per il sostegno, la disponibilità e la preziosa collaborazione. Un grazie anche alla Compagnia Teatrale Medea di San Cataldo e al Serradifalco Calcio, per la partecipazione e la sensibilità dimostrate, contribuendo a rendere ancora più significativa questa importante iniziativa.

Un grazie speciale, profondo e sentito, anche ai volontari, al Direttivo e a tutti i soci dell’associazione No SerradifalKo ODV, “soprattutto per chi ha lavorato dietro le quinte, a chi ha dedicato tempo ed energie, a chi ha messo a disposizione competenze, passione e cuore: questa splendida settimana porta anche la vostra firma. Il vostro impegno è la testimonianza più bella di quanto si possa realizzare quando si crede davvero in un obiettivo comune. I risultati raggiunti rappresentano per noi motivo di orgoglio, ma soprattutto uno stimolo a continuare con ancora maggiore determinazione. Perché dietro ogni screening, ogni informazione diffusa e ogni persona sensibilizzata c’è un messaggio fondamentale: la prevenzione può fare la differenza e la vita merita ogni nostro sforzo”.

Marcello Palermo ha poi concluso: “Dieci edizioni raccontano una storia fatta di impegno, solidarietà, fiducia e amore per la nostra comunità. Una storia che vogliamo continuare a scrivere insieme, con la stessa passione del primo giorno e con la consapevolezza che il nostro lavoro ha valore solo se riesce a raggiungere il cuore delle persone e a migliorare concretamente la loro vita. La prevenzione non si esaurisce in una settimana: continua ogni giorno, nelle scelte consapevoli, nell’informazione corretta e nella volontà di non lasciare indietro nessuno.