Scoperta a Siracusa una sala giochi abusiva, denunciata la titolare

SIRACUSA. Continua incessante l’azione della Polizia di Stato per controllare i luoghi di aggregazione dei più giovani, con particolare interesse a quei luoghi in cui si potrebbe consumare e spacciare droga o consumare alcolici, mettendo a repentaglio la sicurezza dei minori. In particolare gli agenti della squadra Amministrativa e Sociale e della Squadra Mobile, hanno sottoposto a controllo un basso che apparentemente era un centro ricreativo con calcio balilla e che, invece, era una vera e propria sala scommesse completamente abusiva e priva di qualsivoglia autorizzazione. A seguito dell’accurato controllo, i poliziotti hanno appurato che, all’interno della sala giochi, venivano somministrati alcoolici anche a minorenni e sono state rinvenute diverse sostanze stupefacenti (13 dosi di hashish e 3 di cocaina), motivo per il quale la titolare è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A causa delle numerose e gravissime irregolarità riscontrate, sono in corso gli accertamenti amministrativi in conseguenza ai quali, oltre alle pesanti sanzioni pecuniarie, con ogni probabilità, verrà disposto il sequestro dell’immobile. (Red-Cro/Adnkronos)