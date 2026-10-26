Caltanissetta, accesso dei disabili al cimitero: pronto intervento dell’Amministrazione comunale dopo la segnalazione

CALTANISSETTA – Pronto intervento dell’Amministrazione comunale di Caltanissetta dopo la segnalazione, pubblicata ieri dalla nostra testata, relativa alle difficoltà incontrate da un cittadino con disabilità nell’accesso in automobile al cimitero cittadino.

La vicenda, raccontata alla redazione da Andrea Centorbi, aveva evidenziato una problematica legata agli orari di ingresso dei veicoli muniti di contrassegno per persone con disabilità, il cui accesso risultava consentito soltanto fino alle ore 11, nonostante il cimitero rimanesse aperto al pubblico fino alle 13.

Appresa la situazione, l’Amministrazione guidata dal sindaco Walter Tesauro si è immediatamente attivata per individuare una soluzione. In particolare, l’assessore ai Servizi cimiteriali, Calogero Adornetto, sta predisponendo una direttiva finalizzata ad allineare gli orari di accesso delle persone con disabilità a quelli previsti per tutti gli altri cittadini.

L’Amministrazione ha precisato che, fino alla segnalazione, non era a conoscenza dell’esistenza di una disposizione dirigenziale che prevedeva la limitazione delle ore 11 per l’ingresso delle automobili con contrassegno per disabili. Una problematica che, non essendo mai stata precedentemente portata all’attenzione degli amministratori, è emersa proprio a seguito dell’episodio raccontato dal cittadino.

Il sindaco Walter Tesauro e l’assessore ai Servizi cimiteriali Calogero Adornetto, nel prendere atto dell’accaduto, hanno espresso il proprio sincero rammarico per il disagio vissuto dal cittadino, manifestando particolare attenzione e sensibilità rispetto alla problematica segnalata e confermando la volontà dell’Amministrazione di intervenire tempestivamente affinché situazioni analoghe non abbiano a ripetersi.

L’intervento annunciato dall’assessore Adornetto punta dunque a superare la limitazione oraria finora prevista, consentendo alle persone con disabilità di accedere al cimitero con il proprio mezzo autorizzato durante l’intero orario di apertura al pubblico.

Una risposta tempestiva dell’Amministrazione comunale a una problematica emersa attraverso la segnalazione di un cittadino, con l’obiettivo di garantire maggiore accessibilità e prevenire il ripetersi di situazioni analoghe.