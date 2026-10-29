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San Cataldo. La Pro Loco organizza la 4^ edizione del Concorso di Poesia “Versi in Versi 2026”

Redazione 1

San Cataldo. La Pro Loco organizza la 4^ edizione del Concorso di Poesia “Versi in Versi 2026”

Gio, 29/10/2026 - 14:59

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SAN CATALDO. L’Associazione Turistica Pro Loco di San Cataldo organizza la quarta edizione del Concorso di Poesia “Versi in Versi 2026”, quest’anno dedicato al tema “Il Cielo e la Donna”. L’iniziativa è aperta a tutti gli appassionati di poesia che desiderano condividere la forza e la bellezza della parola scritta.

Sezioni del Concorso

Sezione A: Poesia in Lingua Italiana

Sezione B: Poesia in Vernacolo Siciliano

(Ogni autore può partecipare a una sola sezione con un’unica poesia inedita di massimo 30 versi).

Premi per ciascuna Sezione

1° Classificato: € 200,00 + Attestato

2° Classificato: € 120,00 + Attestato

3° Classificato: € 50,00 + Attestato

4° e 5° Classificato: Menzione d’onore e Segnalazione di merito

Attestato di partecipazione per tutti i concorrenti

Scadenza presentazione opere: 15 Novembre 2026 (entro le ore 24:00 per l’invio e-mail).

Cerimonia di Premiazione: Sabato 5 Dicembre 2026.

Quota di Partecipazione: € 10,00 per opera (da versare tramite Bonifico Bancario).

Le opere possono essere inviate tramite e-mail a prolocosancataldo2017@gmail.com, spedite a mezzo posta oppure consegnate a mano presso la sede della Pro Loco di San Cataldo (Via Belvedere,

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