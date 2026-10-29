San Cataldo. La Pro Loco organizza la 4^ edizione del Concorso di Poesia “Versi in Versi 2026”

SAN CATALDO. L’Associazione Turistica Pro Loco di San Cataldo organizza la quarta edizione del Concorso di Poesia “Versi in Versi 2026”, quest’anno dedicato al tema “Il Cielo e la Donna”. L’iniziativa è aperta a tutti gli appassionati di poesia che desiderano condividere la forza e la bellezza della parola scritta.

Sezioni del Concorso

Sezione A: Poesia in Lingua Italiana

Sezione B: Poesia in Vernacolo Siciliano

(Ogni autore può partecipare a una sola sezione con un’unica poesia inedita di massimo 30 versi).

Premi per ciascuna Sezione

1° Classificato: € 200,00 + Attestato

2° Classificato: € 120,00 + Attestato

3° Classificato: € 50,00 + Attestato

4° e 5° Classificato: Menzione d’onore e Segnalazione di merito

Attestato di partecipazione per tutti i concorrenti

Scadenza presentazione opere: 15 Novembre 2026 (entro le ore 24:00 per l’invio e-mail).

Cerimonia di Premiazione: Sabato 5 Dicembre 2026.

Quota di Partecipazione: € 10,00 per opera (da versare tramite Bonifico Bancario).

Le opere possono essere inviate tramite e-mail a prolocosancataldo2017@gmail.com, spedite a mezzo posta oppure consegnate a mano presso la sede della Pro Loco di San Cataldo (Via Belvedere,