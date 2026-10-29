San Cataldo. Firmato dal Comune l’accordo con Ge.fi.l. per migliorare il servizio di gestione dei tributi e delle entrate

SAN CATALDO. La firma del contratto, sottoscritta ieri, tra l’Amministrazione Comunale e la società Ge.fi.l. Gestione Fiscalità Locale S.p.A. a socio unico, con sede legale a La Spezia, segna l’avvio di un piano di ammodernamento dei processi di gestione delle entrate, volto a migliorare l’efficacia del servizio di riscossione ordinaria attraverso la digitalizzazione dei flussi e una rigorosa verifica delle posizioni debitorie. La società, che gestirà i tributi comunali a partire da gennaio 2027, subentra alla So.g.e.t. S.p.a., incaricata nel novembre del 2020 dalla Commissione straordinaria, con contratto in scadenza nell’anno 2000/20206.

“Tale affidamento era stato previsto, ricorda il sindaco Gioacchino Comparato, stante la necessità per l’ente di recuperare risorse con particolare riferimento allo stato di dissesto finanziario che come ricordiamo è terminato il 31/12/2022”. “Il nuovo bando, aggiunge, è frutto di un accurato lavoro tecnico del settore Finanze del Comune di San Cataldo, che ringrazio, e della proficua collaborazione con tutti i gruppi consiliari. In questo modo, l’amministrazione di San Cataldo definisce un nuovo modello di gestione tributaria che pone la tutela del contribuente al centro di ogni processo, assicurando al contempo la necessaria sostenibilità finanziaria dell’Ente.

“Un elemento di particolare rilievo, sottolinea Gioacchino Comparato, riguarda l’efficientamento dei costi: il nuovo contratto prevede un agio ridotto di circa il 60% rispetto al passato, a dimostrazione della volontà del Comune di ottimizzare ogni risorsa disponibile. Questo risparmio non compromette, anzi rafforza, la qualità dell’assistenza”. Ge.fi.l. garantirà infatti un presidio territoriale con uffici situati nel centro urbano di San Cataldo, dotati di personale specializzato e formato per offrire un’assistenza competente e trasparente. Si tratta di un modello operativo che privilegia la qualità del dato e il dialogo con il cittadino prima di procedere a qualsiasi fase della riscossione.

Nelle fasi successive, l’attività potrà includere accertamenti esecutivi, ingiunzioni di pagamento, solleciti di pagamento, avvisi di intimazione per evitare la decadenza del tributo e, laddove necessario, il fermo amministrativo (previa richiesta visure ACI PRA). Per garantire la massima efficacia, Ge.fi.l. utilizzerà l’integrazione con i portali esterni con particolare riferimento a quelle fornite dall’Agenzia delle Entrate a mezzo dei portali SIATEL e SISTER. L’obiettivo finale è un sistema di recupero crediti efficiente che privilegi l’assistenza personalizzata e la correttezza del dato, assicurando che ogni fase del processo sia gestita con professionalità e nel pieno rispetto dei diritti del contribuente.