Tempesta elettrica nella notte a Enna, fulmini l’hanno illuminata a giorno

La notte scorsa Enna è stata colpita da una tempesta elettrica: decine di fulmini hanno illuminato a giorno la città. Al momento non si segnalano danni ingenti nel territori per le precipitazioni che hanno interessato diversi centri della provincia. Le strutture di protezione civile dei comuni monitorano la situazione, mentre oggi è in vigore l’allerta arancione. A Nicosia prosegue regolarmente la festa del cannolo, il cui svolgimento era stato messo in dubbio dalle condizioni meteorologiche. Cinzia Amato, referente provinciale dell’associazione schierarsi – piazza di Enna, ha chiesto al sindaco, Mirello Crisafulli , al presidente del consiglio comunale Marco Greco e ad altri enti di verificare la presenza e l’idoneità di locali, negli istituti scolastici comunali, da adibire a rifugi in caso di calamità naturale, come in caso di trombe d’aria.