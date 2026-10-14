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Roma in ansia per Koné: si accascia in campo al 16’, entra Pisilli

AdnKronos

Roma in ansia per Koné: si accascia in campo al 16’, entra Pisilli

Mer, 14/10/2026 - 22:02

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(Adnkronos) – Attimi di apprensione per la Roma al 16’ del match di Champions League contro il Real Madrid. Manu Koné si è fermato improvvisamente durante un’azione, accasciandosi a terra e portandosi la maglia sopra il volto. Un episodio che ha subito fatto scattare la preoccupazione per le condizioni del centrocampista francese. Il giocatore ha dovuto lasciare il campo, con Niccolò Pisilli entrato al suo posto. Koné è apparso visibilmente scosso, incapace di darsi pace per quanto accaduto. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle cause dell'infortunio muscolare. Saranno gli accertamenti medici a chiarire la natura dell’infortunio e i possibili tempi di recupero del centrocampista giallorosso. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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