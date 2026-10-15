Roma: al I Municipio torna l’Ottobrata Testaccina, giornata gratuita tra tradizione poesia, concerti e cena sociale

(Adnkronos) – Al via la nuova edizione dell’Ottobrata Testaccina. Sabato 17 ottobre il Rione Testaccio ospiterà l'Ottobrata Testaccina, la grande festa di quartiere gratuita dedicata alla tradizione romana, alla cultura popolare e alla socialità. L'evento è sostenuto dal Municipio Roma I Centro e si inserisce nel programma Ottobre in Centro, che promuove iniziative culturali e partecipative in tutta la città. L’evento rientra, inoltre, nel programma di Testaccio in Festa. L'obiettivo dell'iniziativa è rievocare le storiche ottobrate romane, le celebrazioni legate alla fine della vendemmia che fin dal XVII secolo animavano Roma con momenti di festa e convivialità. Tra le mete più amate dai romani dell'epoca c'era proprio l'area che oggi corrisponde al Rione Testaccio, nota per le sue "catacombe del vino": grotte scavate nel monte che offrivano condizioni ideali per la conservazione del vino, protagonista indiscusso delle ottobrate. Dal 2019 le associazioni testaccine hanno riportato in vita questa tradizione con una giornata interamente dedicata al quartiere e alla sua memoria popolare. Oggi l'Ottobrata Testaccina si presenta con un respiro più ampio, grazie al sostegno istituzionale e a un programma ancora più ricco. Piazza Testaccio sarà il cuore dell'evento, animata da attività per tutte le età. La giornata si apre alle ore 10 con le attività sportive curate da Ready Go: mini volley, ginnastica artistica e kung fu, pensate per bambini e ragazzi. In contemporanea, dalle 10 alle 12, la Casa dei Cocci propone una passeggiata culturale per le vie del rione. Nel pomeriggio, dalle ore 16, spazio a giochi e animazione per bambini. Alle ore 17.45 la V edizione di "Testaccio in Rima", il festival di poesia romanesca, con la premiazione delle opere migliori, presentata da Tiziana Fornari. Alle ore 18.30 il Centro Anziani San Saba porta in piazza un'esibizione di tango. Alle ore 20.15 il saluto delle autorità, seguito alle 20.30 dalla cena sociale gratuita, momento conviviale aperto a tutto il quartiere. La serata si chiude alle ore 21.00 con "Incanto Romano", il concerto dedicato a "Roma attraverso le sue canzoni, tra tradizione e contemporaneità", con Tiziana Fornari e Virginia Fabbri alle voci, Andrea Silvestri alla chitarra, Paolo Lozzi alla fisarmonica, Andrea Scordia al basso e Filippo Anastasi alla batteria. In chiusura ci sarà il karaoke aperto a tutti i partecipanti. "Sostenere l’Ottobrata Testaccina significa investire nel valore dei rioni e dei quartieri e nelle energie delle associazioni e delle persone che ogni giorno contribuiscono a renderli vivi. Testaccio conserva una storia e un’identità forti, che meritano di essere valorizzate attraverso occasioni di incontro e partecipazione. Con iniziative come questa vogliamo rafforzare il legame tra cittadini e territorio, promuovendo una socialità autentica e una dimensione di comunità che rappresenta una ricchezza per tutto il centro storico", ha dichiarato Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio Roma I Centro. "L’Ottobrata Testaccina è un esempio concreto di come la cultura possa nascere nei quartieri, dalle storie e dalle tradizioni delle comunità che li abitano. Recuperare lo spirito delle antiche ottobrate romane significa custodire una memoria collettiva e, allo stesso tempo, renderla viva e attuale attraverso la musica, la poesia e le espressioni della cultura popolare. Vogliamo sostenere iniziative capaci di valorizzare l’identità dei nostri territori e di rendere la cultura un’esperienza condivisa, accessibile e partecipata",, ha commentato Giulia Silvia Ghia, assessora alla Cultura del Municipio Roma I Centro. "Una festa del rione è anche un’importante occasione di inclusione, perché crea spazi in cui le persone possono incontrarsi, conoscersi e sentirsi parte della stessa comunità. L’Ottobrata Testaccina, con le sue attività gratuite e aperte a tutti, mette al centro le relazioni, lo scambio tra generazioni e la partecipazione attiva. Il nostro impegno è promuovere iniziative che contrastino l’isolamento e rafforzino i legami sociali, affinché nessuno si senta escluso dalla vita del proprio quartiere", ha dichiarato Claudia Santoloce, assessora alle Politiche Sociali del Municipio.

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