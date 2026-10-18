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Roma, 89enne uccide la moglie e si suicida: l’anziana era malata oncologica

AdnKronos

Roma, 89enne uccide la moglie e si suicida: l’anziana era malata oncologica

Dom, 18/10/2026 - 15:00

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(Adnkronos) – Ha preso una pistola e ha ucciso la moglie di 88 anni, malata oncologica. Poi ha rivolto l'arma verso sé stesso e si è suicidato. È' accaduto oggi, domenica 18 ottobre, intorno all'ora di pranzo in un appartamento in Viale dei Colli Portuensi a Roma. A chiamare il 112 è stato il figlio della coppia. Sul posto la polizia scientifica e gli agenti del commissariato San Paolo.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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