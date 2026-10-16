Roma, 28enne investito da metro a Baldo degli Ubaldi: estratto vivo dai binari

(Adnkronos) – Un ragazzo di 28 anni è stato investito da un treno della linea A alla stazione Baldo degli Ubaldi. L'incidente è avvenuto alle 15 di oggi. La sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato sul posto le squadre di Prati 9/A e della Centrale 1/A, insieme al carro sollevamenti. Una volta sul posto, i vigili del fuoco, in collaborazione con il personale della metropolitana e gli operatori sanitari del 118, hanno provveduto a estrarre il giovane, che al momento del soccorso risultava ancora in vita. Sul posto sono presenti anche le forze dell'ordine per gli accertamenti di competenza.

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