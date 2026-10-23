Presentato il calendario 2027, l’Aeronautica Militare si racconta tra capacità operative e tecnologia

(Adnkronos) – È stato presentato a Bari il calendario 2027 dell’Aeronautica Militare, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, e delle autorità civili, militari e religiose. "Ogni immagine di questo calendario racconta una parte dell’Aeronautica Militare: le capacità che esprimiamo, l’evoluzione tecnologica che accompagna la nostra missione e, soprattutto, le donne e gli uomini che ogni giorno ne sono protagonisti. Dietro ogni velivolo e ogni sistema ci sono competenze, preparazione e dedizione, che consentono di tradurre il progresso tecnologico in capacità operative concrete e queste in sicurezza per il Paese. Questa edizione restituisce l’immagine di una Forza Armata che, saldamente ancorata ai propri valori, continua a evolversi e a guardare al futuro, ampliando i propri orizzonti e preparandosi alle sfide che l’attendono. Un percorso nel quale il fattore umano resta centrale e nel quale l’innovazione acquista pieno significato attraverso il servizio all’Italia", ha spiegato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. Realizzato attraverso dodici scatti inediti del Centro Produzione Audiovisivi “Troupe Azzurra”, su concept editoriale della Rivista Aeronautica, il Calendario racconta le capacità e le missioni della Forza Armata, dalla difesa dello spazio aereo alla proiezione del potere aerospaziale, dalla sorveglianza e ricognizione alle operazioni di ricerca e soccorso, dal trasporto aereo al rifornimento in volo, fino alle forze speciali e al supporto alle operazioni. Un percorso che mette in luce l’evoluzione tecnologica degli assetti e il contributo delle donne e degli uomini dell’Aeronautica Militare alla sicurezza del Paese e dell’Alleanza Atlantica. Nel corso dell'evento spazio anche alla solidarietà con il progetto solidale “Un dono dal cielo”, promosso dall’Aeronautica Militare insieme all’Associazione Arma Aeronautica a favore di tre realtà pediatriche italiane: l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, la Fondazione Buzzi di Milano e l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Il calendario, edito dalla Rivista Aeronautica, nasce dalla collaborazione tra Difesa Servizi e Giunti Editore ed è disponibile nelle librerie e sui canali online di Giunti, nonché attraverso il sito istituzionale dell’Aeronautica Militare.

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