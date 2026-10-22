Sutera. Avviati nuovi servizi gratuiti nell’ambito del Piano di Zona 2021

SUTERA. L’Amministrazione Comunale di Sutera informa la cittadinanza dell’avvio di nuovi servizi gratuiti nell’ambito del Piano di Zona 2021 del Distretto Socio-Sanitario D10, gestiti dalla Cooperativa Sociale Viva Senectus. Questi i nuovi servizi gratuiti:
- Centro Socio-Educativo e Ricreativo: doposcuola, cineforum e laboratori per favorire l’apprendimento, la socializzazione e l’inclusione.
- Sportello di Ascolto e Spazio Neutro: servizi di sostegno alle famiglie e di accompagnamento nelle relazioni familiari.
Giovedì 29 ottobre, dalle 16:00 alle 18:00, presso la Biblioteca Comunale di Sutera, si terrà l’Open Day del Centro Socio-Educativo e Ricreativo, un’occasione per conoscere le attività e incontrare gli operatori. Per informazioni: Ufficio Servizio Sociale del Comune – 0934 954300.