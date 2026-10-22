Vallelunga. Dal 26 ottobre attivo il servizio navetta per collegare il centro abitato con la stazione ferroviaria

VALLELUNGA. Da lunedì 26 ottobre sarà attivo il servizio navetta che collegherà il centro abitato di Vallelunga con la stazione ferroviaria. Si tratta di un servizio totalmente gratuito ed estremamente utile, pensato in particolar modo per i tanti studenti pendolari che ogni giorno frequentano gli istituti di istruzione secondaria superiore a Caltanissetta.

​L’attivazione di questo collegamento è a totale carico del bilancio comunale: non è previsto, infatti, alcun trasferimento di fondi regionali o statali per far fronte a tale spesa. La scelta nasce esclusivamente dalla forte sensibilità dell’amministrazione comunale in carica nei confronti dei nostri giovani, già comprensibilmente svantaggiati dalle difficoltà logistiche legate ai tanti chilometri di distanza che li separano dai propri istituti scolastici. ​Le informazioni relative agli orari e ai percorsi delle due corse saranno comunicate nei prossimi giorni.