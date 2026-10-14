Premio Tessere Salute a Francesco Maggi dell’Adnkronos ﻿

(Adnkronos) – La giornata di inaugurazione del Welfair – La fiera del fare sanità, da oggi al 16 ottobre alla Fiera di Roma, si è aperta con la premiazione della seconda edizione del Premio Tessere Salute. Tra i giornalisti premiati anche Francesco Maggi, vice capo servizio-responsabile della Redazione Salute dell'agenzia di stampa Adnkronos. A consegnare il riconoscimento i coordinatori scientifici di Welfair: Enzo Chilelli, presidente Comitato Esperti B-Sanità; Marinella D'Innocenzo, già direttore generale aziende sanitarie, responsabile scientifico B-Sanità, presidente L'Altra Sanità; e Giovanni Scapagnini, professore di Nutrizione clinica presso l'università degli Studi del Molise e vicepresidente della Società italiana di nutraceutica – SINut. Welfair, la fiera dedicata alla sanità in Italia, riunisce in un appuntamento nazionale i vertici della governance sanitaria, delle società scientifiche e delle grandi aziende di tecnologie medicali. I protagonisti del 'Sistema salute' possono affrontare la crescente complessità solo se agiscono e si confrontano assieme. E per governare l'innovazione i nuovi processi hanno bisogno di tutte le competenze della filiera sanitaria, fin dalla fase di progettazione. Decisori pubblici e privati, professionisti e rappresentanti dei diversi livelli della governance istituzionale si incontreranno da oggi a venerdì sui temi cruciali della sanità, mettendo a confronto competenze, conoscenze ed esperienze per l'elaborazione di soluzioni innovative e concrete.

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