Premio giornalistico sull’uso dei fondi Ue in Sicilia, quarta edizione: istanze da inviare entro il 15 novembre

C’è tempo fino al 15 novembre per presentare le istanze relative alla quarta edizione del premio giornalistico “Fesr Sicilia: l’Europa si racconta”, sul tema “La comunicazione dei fondi europei in Sicilia: storia di un progetto”. L’iniziativa è organizzata dal dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione (Autorità di gestione Fesr 2021-2027) e dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia.

Il premio è rivolto ai giornalisti iscritti all’Ordine di Sicilia, autori di articoli, reportage e servizi andati in onda o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa o testate online (regolarmente registrate), tra l’1 gennaio e il 15 novembre 2026.

Saranno selezionati i migliori articoli, reportage e servizi cartacei o online su fatti, storie, progetti che raccontano al pubblico, nel modo più trasparente, veritiero e reale, l’utilizzo dei fondi strutturali comunitari. Gli elaborati dovranno contenere testimonianze, fatti e reportage sull’uso dei fondi europei nell’Isola o su un singolo progetto sostenuto dal Programma Fesr Sicilia (oppure su entrambe le tematiche).

I riconoscimenti verranno assegnati ai primi due classificati di ciascuna delle seguenti categorie: carta stampata, web, tv, radio, agenzie di stampa. Un premio speciale è dedicato alla categoria “giornalista under 35”.

Ai primi classificati di ciascuna categoria andrà un visiting tour di tre giorni presso istituzioni comunitarie all’estero, più targa ricordo e gift card da 500 euro da spendere in acquisti di supporti tecnologici. Per i secondi classificati sono previste una targa ricordo e una gift card da 500 euro per acquisti di supporti tecnologici.

È possibile partecipare anche a più di una categoria (e non ci sono limiti alla quantità di elaborati che si possono inviare), ma non è consentito presentare uno stesso articolo, reportage o servizio in più categorie. I candidati devono trasmettere le domande in formato digitale, via pec (entro il 15 novembre), all’indirizzo dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it.