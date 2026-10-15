Sicilia, garantita copertura finanziaria per istanze “Più Artigianato” 2025 e 2026. Schifani e Tamajo: «Settore strategico e prioritario»

Garantita la copertura finanziaria per tutte le istanze relative alle annualità 2025 e 2026 della misura “Più Artigianato”, lo strumento della Regione Siciliana a sostegno degli investimenti delle imprese artigiane. È quanto emerge dalla ricognizione finanziaria condotta dal dipartimento regionale delle Attività produttive, di concerto con Irca, che ha consentito di ricostruire il quadro delle risorse disponibili e individuare le coperture necessarie per soddisfare le domande. Prevista anche a breve la riapertura della piattaforma per la presentazione di nuove richieste.«Il comparto dell’artigianato – commenta il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – rappresenta una componente fondamentale dell’economia siciliana. Per noi è una priorità offrire certezze a chi investe, produce e crea occupazione».L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, sottolinea l’importanza del lavoro svolto in sinergia tra le strutture regionali e l’istituto. «Ci siamo trovati – dice – davanti a una situazione che richiedeva un intervento puntuale: le modifiche normative che hanno previsto un contributo a fondo perduto del 35 per cento, oltre all’abbattimento degli interessi, avevano determinato un aumento significativo delle richieste, con un fabbisogno complessivo stimato in circa 90 milioni di euro a fronte di una disponibilità iniziale di circa 35 milioni di euro. Era quindi necessario ricostruire il quadro finanziario e individuare le risorse per garantire la copertura delle istanze».Da qui, l’avvio di un’approfondita attività di ricognizione da parte del dipartimento regionale e di Irca per verificare le istanze, ricostruire le disponibilità e individuare tutte le risorse utilizzabili. Un lavoro che ha permesso anche di recuperare somme spettanti alla Regione Siciliana che, negli anni precedenti, non erano state trasferite dal governo nazionale.