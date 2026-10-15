Sicilia, garantita copertura finanziaria per istanze “Più Artigianato” 2025 e 2026. Schifani e Tamajo: «Settore strategico e prioritario»

Garantita la copertura finanziaria per tutte le istanze relative alle annualità 2025 e 2026 della misura “Più Artigianato”, lo strumento della Regione Siciliana a sostegno degli investimenti delle imprese artigiane. È quanto emerge dalla ricognizione finanziaria condotta dal dipartimento regionale delle Attività produttive, di concerto con Irca, che ha consentito di ricostruire il quadro delle risorse disponibili e individuare le coperture necessarie per soddisfare le domande. Prevista anche a breve la riapertura della piattaforma per la presentazione di nuove richieste.«Il comparto dell’artigianato – commenta il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – rappresenta una componente fondamentale dell’economia siciliana. Per noi è una priorità offrire certezze a chi investe, produce e crea occupazione».L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, sottolinea l’importanza del lavoro svolto in sinergia tra le strutture regionali e l’istituto. «Ci siamo trovati – dice – davanti a una situazione che richiedeva un intervento puntuale: le modifiche normative che hanno previsto un contributo a fondo perduto del 35 per cento, oltre all’abbattimento degli interessi, avevano determinato un aumento significativo delle richieste, con un fabbisogno complessivo stimato in circa 90 milioni di euro a fronte di una disponibilità iniziale di circa 35 milioni di euro. Era quindi necessario ricostruire il quadro finanziario e individuare le risorse per garantire la copertura delle istanze».Da qui, l’avvio di un’approfondita attività di ricognizione da parte del dipartimento regionale e di Irca per verificare le istanze, ricostruire le disponibilità e individuare tutte le risorse utilizzabili. Un lavoro che ha permesso anche di recuperare somme spettanti alla Regione Siciliana che, negli anni precedenti, non erano state trasferite dal governo nazionale.
Sicilia, garantita copertura finanziaria per istanze “Più Artigianato” 2025 e 2026. Schifani e Tamajo: «Settore strategico e prioritario»
Gio, 15/10/2026 - 08:46
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