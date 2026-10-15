GdF Caltanissetta, controlli nella ristorazione e nell’agricoltura: 39 lavoratori in nero e 16 irregolari. Sanzionate 20 attività

Nel capoluogo nisseno e nei Comuni limitrofi, i Finanzieri del Gruppo Caltanissetta hanno effettuato, nei primi nove mesi del corrente anno, controlli a 21 attività operanti nel settore della ristorazione, dell’agricoltura, del commercio all’ingrosso e al dettaglio e delle attività di intrattenimento e divertimento, individuandocomplessivamente 39 lavoratori completamente in nero e rilevando irregolarità in relazione all’impiego di altri 16 lavoratori assunti. Sulla base di preliminari analisi di rischio, sono risultati 20 i datori di lavoro sanzionati a vario titolo. Nel dettaglio, sono state individuate violazioni relative alla mancata comunicazione, entro le 24 ore, dell’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego. In questi casi, è prevista la c.d. maxi sanzioneper il datore di lavoro, consistente nel pagamento di una somma che, a seconda del numero di giornate lavorative prestate irregolarmente dal lavoratore, può andare da un minimo di € 1.950 a € 46.800, per ciascun dipendentenon a norma. In 10 casi – a seguito dell’accertamento dell’impiego completamente “in nero” di almeno il 10% dei lavoratorisul totale di quelli presenti sul posto di lavoro al momento dell’accesso ispettivo – si è proceduto a trasmettereuna segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, per l’adozione del provvedimento di sospensionedell’esercizio dell’attività fino alla regolarizzazione dei lavoratori e al pagamento delle sanzioni.In talune circostanze è stato scoperto il mancato pagamento dei dipendenti con sistemi tracciabili che comportala sanzione amministrativa pecuniaria di una somma fra € 1.000 e € 5.000 ovvero l’omessa o ritardata consegnaal lavoratore del prospetto paga, irregolarità che prevede il pagamento di una somma fra € 1.750 e € 10.500).Inoltre, sono state rilevate violazioni in materi di sicurezza sul lavoro segnalate all’Ispettorato Territoriale delLavoro.Infine, in una circostanza è stata altresì rilevata la presenza di un numero di clienti in misura superiore rispetto aquelli autorizzati, in violazione delle disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.La Guardia di Finanza rivolge una grande attenzione al contrasto del lavoro nero in quanto quest’ultimo arrecadanni all’intero sistema economico nazionale perché sottrae risorse all’Erario, mina gli interessi dei lavoratori,talvolta anche sfruttati, e compromette la leale e sana competizione tra imprese.