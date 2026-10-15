Sicilia, il deputato all’Ars Andrea Messina lascia la DC ed entra in Sud chiama nord

Il deputato all’Ars Andrea Messina, ex assessore regionale alle Autonomie locali e alla funzione pubblica nel governo Schifani, lascia la Democrazia cristiana ed entra in Sud chiama nord, movimento fondato dal sindaco di Taormina Cateno De Luca. L’ufficializzazione è arrivata nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni di Palermo, sede del Parlamento regionale siciliano. Alle ultime elezioni regionali Messina era stato eletto nella lista Dc del collegio di Catania con 3.691 voti. Con l’arrivo di Messina, il gruppo parlamentare di Sud chiama nord all’Ars sale a quattro componenti. la Dc, invece, scende da sei a cinque deputati. (Sac/Dire)