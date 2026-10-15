Maxi furto da 600 mila euro in gioielleria a Palermo, quattro indagati

Ci sono 4 indagati per il colpo alla gioielleria Bracco di via Mariano Stabile avvenuto la notte del 25 gennaio scorso. Lo scrive il quotidiano on line Live Sicilia. Il furto avrebbe fruttato, fra orologi e contanti, oltre 600 mila euro. La procura che ha coordinato le indagini condotte dalla squadra mobile ha chiesto il carcere per Stefano Vito Sciacca 27 anni, Samuele Tocco, 23 anni, Cristian Mendola, 24 anni, Angelo Romano 49 anni.

I quattro, come prevede la legge, saranno interrogati dal gip. Secondo le indagini al colpo avrebbero preso parte Sciacca, dipendente della gioielleria, Romano, portinaio dello stabile adiacente al negozio, che aveva le chiavi di una casa vacanze al piano ammezzato, e Mendola e Tocco arrivati in via Mariano Stabile a bordo di una macchina. Gli indagati avrebbero rubato 34 orologi di lusso, tra cui diversi Rolex, altri cinque orologi e 40 mila euro in contanti.