Carabinieri sventano furto da 20mila euro in un negozio di antiquariato nel centro storico di Catania, 2 arresti

Colpo fallito in un negozio di antiquariato nel centro storico di Catania, dove i carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 49enne e una 35enne accusati di furto aggravato in concorso. Alle prime luci dell’alba i militari hanno raggiunto via Antonio di Sangiuliano, dove era stato segnalato un furto in corso nell’esercizio commerciale e la presenza di due persone arrivate poco prima a bordo di una monovolume. Davanti all’attività commerciale i carabinieri hanno trovato e bloccato il 49enne pluripregiudicato, sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Catania con prescrizione di non allontanarsi da casa tra le 21 e le 6. Un secondo equipaggio, arrivato in supporto, invece, ha individuato poco dopo, in corrispondenza di uno slargo, l’auto con la complice a bordo sdraiata sui sedili posteriori nel tentativo di nascondersi. Sulla vettura, priva di entrambe le targhe trovate nell’abitacolo, i due avevano caricato la refurtiva per un valore di circa 20.000 euro che poco prima avevano sottratto dal negozio di antiquariato. Il successivo sopralluogo dei carabinieri ha accertato anche danni alla vetrata della porta d’ingresso della bottega. La refurtiva è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale, mentre il 49enne e la 35enne, anche lei sottoposta all’obbligo di dimora a Catania con prescrizione di non lasciare l’abitazione tra le 21 e le 6, sono stati arrestati e, dopo la convalida, sottoposti ai domiciliari. (Loc/Adnkronos)