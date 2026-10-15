Caltanissetta, la violoncellista nissena Eliana Miraglia in prima serata su Canale 5: “Portate le vostre radici con orgoglio e fatele diventare parte della vostra forza”

Dalla formazione musicale in Italia ai palcoscenici internazionali, fino alle grandi produzioni televisive: il percorso di Eliana Miraglia, violoncellista e ricercatrice musicale originaria di Caltanissetta, si è arricchita di una nuova esperienza televisiva. Ha affiancato sul palco alcune delle più note popstar italiane in una produzione televisiva di prima serata andata in onda ieri sera su Canale 5. Un ruolo, quello da primo violoncello, che si inserisce in una carriera sviluppata tra Italia, Israele e Stati Uniti. Dopo gli studi nella sua città natale presso il Liceo Classico e Linguistico «Ruggero Settimo», Eliana Miraglia ha proseguito la propria formazione presso la Buchmann-Mehta School of Music dell’Università di Tel Aviv e la Jerusalem Academy of Music and Dance, dove ha conseguito il titolo magistrale in violoncello. Nel corso degli anni ha maturato esperienze orchestrali, solistiche e cameristiche in contesti internazionali, collaborando con importanti musicisti e direttori d’orchestra. Tra le tappe del suo percorso figurano la partecipazione al Chicago Summer Opera Festival nel ruolo di Primo Violoncello e l’attività con la Buchmann-Mehta Symphony Orchestra, sotto la direzione di maestri di rilievo mondiale e il primo premio al Duxbury Music Festival. Un tratto distintivo della carriera di Miraglia è la versatilità artistica. Nel 2021 ha preso parte a un’esperienza musicale a Tel Aviv con le popstars Idan Raichel e Rita, due figure di riferimento della musica israeliana contemporanea. La sua attività comprende anche progetti legati alla musica pop tra cui Live at the Garden Tomb con l’americano Joshua Aaron e la partecipazione alla registrazione con Yaron Cherniak per la colonna sonora di Kevin Costner presents The First Christmas, produzione televisiva hollywoodiana. La partecipazione allo spettacolo di Canale 5 di ieri sera, il 21 e il 28 ottobre rappresenta un nuovo successo nel percorso professionale del Maestro Miraglia che già ricopriva il ruolo di primo violoncello in occasione della puntata il Volo Natale a Gerusalemme, dalla Torre di David, e poi il Volo Natale ad Agrigento, nella cornice della Valle dei Templi. Il maestro Miraglia partendo da Caltanissetta, ha costruito la propria carriera attraverso lo studio, i riconoscimenti internazionali e un’attività capace di mettere in dialogo tradizione musicale, contemporaneità e ricerca. “Credere nei propri sogni è fondamentale, ma studiare, lavorare con costanza e avere la pazienza di migliorarsi ogni giorno lo è ancora di più», afferma la violoncellista, che dalla propria esperienza rivolge un incoraggiamento ai più giovani che inseguono le proprie aspirazioni: «Non sentitevi limitati dal luogo da cui provenite. Al contrario, portate le vostre radici con orgoglio e fatele diventare parte della vostra forza. I sogni possono condurci lontano, anche oltre i confini che inizialmente immaginiamo, e per trasformarli in realtà occorrono preparazione, disciplina, umiltà e tanto lavoro. Bisogna impegnarsi del continuo per essere all’altezza della strada che si sceglie di percorrere».