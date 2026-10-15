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Caltanissetta, Onde donneinmovimento incontra la Polizia Postale: focus su manosfera e fenomeno incel

Redazione 3

Caltanissetta, Onde donneinmovimento incontra la Polizia Postale: focus su manosfera e fenomeno incel

Gio, 15/10/2026 - 09:04

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Nell’ambito del progetto promosso da Onde donneinmovimento in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si è svolto ieri un incontro con la Polizia Postale di Caltanissetta, dedicato all’individuazione di siti che diffondono contenuti misogini attraverso il web e alle comunità della cosiddetta manosfera, comprese quelle riconducibili al fenomeno incel. L’incontro si è rivelato particolarmente proficuo per l’associazione, che ha potuto approfondire numerosi aspetti del fenomeno e ottenere risposte alle domande formulate nell’ambito del progetto, con particolare riferimento a ciò che accade quando vengono individuate chat, gruppi o comunità online caratterizzati dalla diffusione di contenuti misogini, minacce o incitamento alla violenza.Onde donneinmovimento desidera esprimere un sincero ringraziamento alla Polizia Postale per la grande disponibilità dimostrata, la professionalità, la competenza e, soprattutto, la sensibilità con cui è stato affrontato un tema tanto delicato e attuale.Il confronto ha consentito di comprendere meglio il lavoro svolto dagli operatori, le modalità con cui vengono valutate le segnalazioni, l’importanza della raccolta delle prove digitali e il ruolo delle attività investigative quando emergono comportamenti potenzialmente illeciti. È stata inoltre un’occasione preziosa per riflettere sulla necessità di riconoscere tempestivamente i segnali di pericolo e di promuovere una maggiore consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti digitali.La misoginia online non può essere considerata un fenomeno marginale o separato dalla violenza che colpisce le donne nella vita quotidiana. La diffusione di stereotipi sessisti, la normalizzazione della subordinazione femminile e la legittimazione dell’odio possono contribuire a creare un clima culturale nel quale la libertà e l’autonomia delle donne vengono messe in discussione.Per questo è fondamentale distinguere tra manifestazioni, anche offensive, che non costituiscono automaticamente reato e comportamenti che possono assumere rilevanza penale, garantendo al tempo stesso la tutela delle vittime e il rispetto della legge.L’incontro con la Polizia Postale rappresenta il primo passaggio di un percorso che Onde donneinmovimento intende proseguire attraverso il confronto con la magistratura e con le istituzioni europee, nella convinzione che il contrasto alla violenza di genere richieda un impegno condiviso sul piano investigativo, giuridico, culturale e politico.I risultati e le riflessioni emersi dal percorso saranno successivamente diffusi e condivisi con scuole, associazioni, organizzazioni sindacali, partiti politici e club service, affinché la conoscenza diventi uno strumento concreto di prevenzione.

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