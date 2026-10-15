L’Istituto “Hodierna” protagonista agli Stati Generali della Scuola: Un incontro tra pedagogia, didattica laboratoriale e innovazione

MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA) Una giornata all’insegna dell’orientamento, della crescita pedagogica e del confronto sulle nuove sfide dell’istruzione. Ieri a Palermo, nella suggestiva cornice dei Cantieri Culturali della Zisa, si è aperta la giornata degli Stati Generali della Scuola, un evento di rilevanza centrale per il mondo dell’istruzione e della formazione. Tra le realtà più dinamiche e apprezzate dell’intera manifestazione spicca l’Istituto “Hodierna”, guidato con energia e visione dalla Dirigente Scolastica Rita Maria Cumella. Erano presenti i docenti Concetta Alaimo, Vincenzo Alaimo , Mario Canalella, Orlando Cordaro, Giuseppe La Placa, Giuseppe Lo Conte, Camilla Schifanella e Silvio Messinao. Lo Stand dell’Hodierna: Un Punto di Riferimento Formativo e Informativo Accompagnati dalla Preside e dal corpo docente, gli studenti dell’Hodierna sono stati i veri e propri ambasciatori della propria scuola, trasformandosi in protagonisti attivi della mattinata. Il loro stand formativo e informativo ha attirato l’attenzione di visitatori, colleghi e istituzioni presenti, dimostrando come l’orientamento non sia solo una semplice presentazione dell’offerta didattica, ma un autentico momento pedagogico. Attraverso il dialogo diretto e la condivisione di progetti, i ragazzi hanno saputo raccontare l’identità dell’istituto, unendo valore educativo, entusiasmo e consapevolezza del proprio percorso di studi.Vedere i nostri ragazzi accogliere il pubblico e spiegare con passione il valore della nostra scuola è la dimostrazione tangibile del successo del nostro approccio pedagogico,” ha sottolineato la Dirigente Rita Maria Cumella. Laboratori nel Pomeriggio: Gamification ed Erasmus per la Scuola del Futuro Dopo la pausa pranzo, le attività sono riprese a ritmo sostenuto con la partecipazione di studenti e docenti a una serie di laboratori formativi d’avanguardia, incentrati su due pilastri fondamentali della scuola contemporanea: 1. Gamification nella Didattica: Esplorare l’uso del gioco e delle dinamiche ludiche applicate all’apprendimento, per rendere la didattica sempre più laboratoriale, coinvolgente e inclusiva. 2. Progettazione Erasmus: Un focus strategico sull’internazionalizzazione per costruire una scuola comune d’Europa, abbattendo i confini e offrendo agli studenti opportunità di mobilità e scambio culturale. L’esperienza ai Cantieri della Zisa ha riaffermato l’impegno costante dell’Istituto Hodierna nell’adottare metodologie didattiche innovative senza mai perdere di vista l’aspetto umano e pedagogico che mette lo studente al centro del processo educativo. Durante la giornata docenti e ragazzi hanno incontrato il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara con cui ci sono stati sorrisi, emozioni e foto ricordo.