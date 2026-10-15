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Palazzo d’Orléans, Schifani riceve il neo Commissario dello Stato per la Sicilia Annunziato Vardè

Redazione

Palazzo d’Orléans, Schifani riceve il neo Commissario dello Stato per la Sicilia Annunziato Vardè

Gio, 15/10/2026 - 18:31

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Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto questo pomeriggio in visita istituzionale a Palazzo d’Orléans il neo commissario dello Stato per la Regione Siciliana, Annunziato Vardè, nominato lo scorso 2 ottobre dal Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Vardè, che è di origini calabresi e ha alle spalle la guida delle prefetture di Brindisi, Potenza e Trieste, è subentrato a Stefano Gambacurta che era stato nominato a gennaio 2026.

Nel corso del cordiale incontro fra Schifani e Vardè è stata sottolineata l’importanza della collaborazione fra istituzioni, attraverso iniziative in grado di dare impulso e promuovere le attività delle pubbliche amministrazioni regionali, per sostenere il buon funzionamento della macchina legislativa e amministrativa e per contribuire allo sviluppo e alla crescita della regione.

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