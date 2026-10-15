Palazzo d’Orléans, Schifani riceve il neo Commissario dello Stato per la Sicilia Annunziato Vardè

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto questo pomeriggio in visita istituzionale a Palazzo d’Orléans il neo commissario dello Stato per la Regione Siciliana, Annunziato Vardè, nominato lo scorso 2 ottobre dal Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Vardè, che è di origini calabresi e ha alle spalle la guida delle prefetture di Brindisi, Potenza e Trieste, è subentrato a Stefano Gambacurta che era stato nominato a gennaio 2026.

Nel corso del cordiale incontro fra Schifani e Vardè è stata sottolineata l’importanza della collaborazione fra istituzioni, attraverso iniziative in grado di dare impulso e promuovere le attività delle pubbliche amministrazioni regionali, per sostenere il buon funzionamento della macchina legislativa e amministrativa e per contribuire allo sviluppo e alla crescita della regione.