Pestaggio del 50enne a Napoli, nel branco quasi tutti minori: due sono figli di un poliziotto

(Adnkronos) – Sono almeno una decina i giovani, quasi tutti minorenni, identificati per il violento pestaggio di un 50enne avvenuto sabato sera in piazza Vanvitelli a Napoli. Tra i membri del branco, figurano anche i due figli di un poliziotto, un ragazzo esperto in arti marziali e due ragazzine. Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura ordinaria e quella per i Minorenni di Napoli. La vittima sarebbe intervenuta in soccorso delle figlie, anche loro minori, coinvolte in una lite tra giovanissimi nella movida. Durante il pestaggio, il 50enne è stato investito da un mezzo della nettezza urbana e, nonostante la gravissima ferita ad una gamba, la violenza non si sarebbe fermata. Al momento, le posizioni di tutti i giovani coinvolti sono al vaglio delle degli inquirenti.

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