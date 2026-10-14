Salute

Pestaggio del 50enne a Napoli, nel branco quasi tutti minori: due sono figli di un poliziotto

AdnKronos

Pestaggio del 50enne a Napoli, nel branco quasi tutti minori: due sono figli di un poliziotto

Mer, 14/10/2026 - 17:41

Condividi su:

(Adnkronos) – Sono almeno una decina i giovani, quasi tutti minorenni, identificati per il violento pestaggio di un 50enne avvenuto sabato sera in piazza Vanvitelli a Napoli. Tra i membri del branco, figurano anche i due figli di un poliziotto, un ragazzo esperto in arti marziali e due ragazzine.  Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura ordinaria e quella per i Minorenni di Napoli. La vittima sarebbe intervenuta in soccorso delle figlie, anche loro minori, coinvolte in una lite tra giovanissimi nella movida. Durante il pestaggio, il 50enne è stato investito da un mezzo della nettezza urbana e, nonostante la gravissima ferita ad una gamba, la violenza non si sarebbe fermata. Al momento, le posizioni di tutti i giovani coinvolti sono al vaglio delle degli inquirenti.   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta