Pechino Express, svelato cast e rotta della nuova stagione: da Siffredi a Gregoraci, i protagonisti

(Adnkronos) –

Parte la nuova avventura di Pechino Express. Svelato cast e rotta dei viaggiatori in gara nell’edizione che arriverà nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il capitano della spedizione Costantino della Gherardesca guiderà il nuovo viaggio – che come sempre si preannuncia appassionante, estenuante e carico di emozioni – che vedrà dieci coppie impegnate nella 'La rotta dei due Oceani', tra Cile, Argentina, Brasile. Un nuovo Continente, il Sud America: tre Paesi affascinanti e pieni, al loro interno, di sfaccettature assai diverse fra loro, sia come paesaggi e territorio sia come abitudini e tradizioni; una nuova avventura con culture e panorami totalmente differenti da quelli visti negli ultimi anni. Le coppie viaggeranno attraverso i deserti cileni, le impervie cime delle Ande; quindi, le pianure argentine fino alle incredibili cascate di Iguazù, le più estese al mondo; e poi da lì nello spettacolare Pantanal brasiliano, lungo le vie delle miniere d’oro e fino a Rio de Janeiro. Un percorso durissimo, spettacolare e mai così ricco di diversità e tradizioni uniche, che porterà i viaggiatori a tagliare da ovest ad est il Continente, dal Pacifico all’Atlantico, nella Rotta dei due Oceani. Le coppie che si preparano a correre lungo questa rotta inedita e sorprendente sono: Rocco Siffredi e Rózsa Tassi, Franceska Nuredini e Ginevra Festa, Benji e Fede, Alessia Lanza e Andrea Fratino, Andrew Howe e Tommaso Marino, Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo de Le Bambole di Pezza, Angela 'Bella Fisica' Lin e Alessandro Zhu, Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti, Riccardo De Marco (DeNa) e Maria Bosco (MeriBì), Elisabetta e Marzia Gregoraci. Ecco, quindi, le schede delle dieci coppie di viaggiatori della prossima edizione di Pechino Express – La rotta dei due Oceani.

Rocco Siffredi e Rózsa Tassi

Rocco Siffredi, 62 anni, e Rózsa Tassi, 54 anni, sono marito e moglie: sposati dal 1993, hanno due figli, il trentenne Lorenzo e il ventisettenne Leonardo. La vita di Rocco è stata raccontata nella serie del 2024 Supersex – con Alessandro Borghi a vestire i panni del pornodivo – Rocco ha continuato a dividersi tra produzioni indipendenti, ospitate nei principali show televisivi italiani e il cinema mainstream, debuttando nelle sale nel 2026 come attore drammatico nel film d'autore Blue. Rózsa è un’ex modella ungherese naturalizzata italiana. Nel 1990 viene eletta Miss Ungheria, pochi mesi dopo conosce Rocco e inizia con lui una storia d’amore che va avanti da oltre 30 anni. Accanto a lui prende parte a un’unica esperienza nel cinema hard, per poi scegliere di allontanarsi definitivamente dalle scene e dedicarsi alla propria famiglia. Nel corso degli anni Rózsa è rimasta una presenza molto più riservata rispetto al marito, mantenendo un profilo lontano dai riflettori e costruendo con lui un rapporto solidissimo.

Franceska Nuredini e Ginevra Festa

Franceska Nuredini e Ginevra Festa sono due ballerine professioniste e legate da una fortissima amicizia, consolidata tra le prove e le esibizioni nei concerti. La prima, 25 anni, ha origini albanesi, è nata a Subiaco (Roma) ma cresciuta a Genova. Ha iniziato il suo percorso artistico fin da giovanissima, costruendo nel tempo una carriera solida tra televisione e tour musicali. Ha preso parte a numerose produzioni e ha fatto parte del corpo di ballo di importanti artisti, tra cui Elodie, con cui è anche nata una storia d’amore. La seconda ha 27 anni: formatasi nella danza sin da bambina, ha maturato esperienze in diversi contesti del mondo dello spettacolo, e il grande pubblico l’ha conosciuta grazie alla sua partecipazione a Striscia la Notizia, dove si è esibita come Velina.

Benji & Fede

Benji & Fede, all’anagrafe Benjamin Mascolo (33 anni) e Federico Rossi (32), sono amici, cantanti e musicisti tra i più amati della scena pop italiana. La loro storia nasce a Modena, da una passione condivisa per la musica, e dai messaggi su Facebook dall’Italia all’Australia e si trasforma in uno dei progetti più rappresentativi del pop italiano degli anni Duemiladieci. Dopo un periodo di studi in Australia Benji torna in Italia e insieme a Fede formano il duo, capace di conquistare in poco tempo il pubblico, soprattutto le nuove generazioni. Dal debutto nel 2015 le loro hit scalano le classifiche, i primi album conquistano numerose certificazioni d’oro e di platino e il successo discografico li porta sui palchi dei principali club, festival e palazzetti italiani e li porta a scalare anche le classifiche dei libri. Nel 2020, dopo anni trascorsi insieme tra musica, successi e vita condivisa, arriva la decisione di separarsi: un momento che segna la fine di un capitolo e l’inizio di due percorsi individuali, personali e artistici. Quasi cinque anni lontani come duo diventano un tempo di crescita e cambiamento, senza cancellare il legame e la storia costruiti insieme. Nel 2024 scelgono di ritrovarsi e annunciano la reunion con il progetto REWIND: il ritorno culmina il 16 novembre con un Unipol Forum di Milano sold out, seguito da un lungo tour nel 2025. Non è soltanto il ritorno di un duo amatissimo, ma la ripartenza di una storia che, dopo una pausa, trova nuove ragioni per essere raccontata. Nel 2026 si apre una nuova fase del loro percorso. Dopo i singoli Zero, Oh, Maria! e Viva la vasca, il 18 settembre esce per Warner Records Quando Viaggi Da Sola, il loro sesto album in studio. Composto da nove brani, il disco racconta Benji & Fede in una veste più libera, intima e consapevole, attraverso sonorità più organiche e una scrittura che riflette il tempo trascorso, le esperienze vissute e il cambiamento. Oggi Benji & Fede ripartono dalla loro storia, ma con uno sguardo nuovo. Quella che li unisce non è soltanto una collaborazione musicale, ma un’amicizia che ha attraversato il successo, la distanza e il cambiamento, tra cui quello di Benji che si sposa e diventa anche padre.

Alessia Lanza e Andrea Fratino

Alessia Lanza e Andrea Fratino sono due content creator popolarissimi sui social. Alessia, 26 anni, cresce tra le montagne piemontesi e si trasferisce giovanissima a Milano. Inizia a creare contenuti a sedici anni, diventando una delle creator italiane più riconoscibili della sua generazione. Nei suoi contenuti alterna leggerezza e ironia a un racconto più personale,condividendo anche fragilità e riflessioni sulla salute mentale. Nel 2022 pubblica il suo libro 'Non è come sembra' e appare nel video di La dolce vita, la hit di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Dal 2023 conduce il podcast Mille Pare, diventato negli anni uno spazio di incontri e interviste con numerosi ospiti e approdato anche a Sanremo. Andrea, 25 anni, cresce ad Arluno (Milano). Nel 2021 partecipa a La Caserma e successivamente intraprende un percorso sui social dove sviluppa un racconto legato soprattutto alla sua grande passione per il calcio, tra video, vlog e sfide. È tra i protagonisti dei Seven Sins, progetto YouTube che riunisce sei ragazzi e coinvolge una community soprattutto giovane attraverso tornei e contenuti di gruppo. Sempre nel 2021, un grave incidente stradale lo costringe a diversi mesi in ospedale: un’esperienza che segna il suo percorso e lo avvicina alla fede, diventata da allora una parte importante della sua vita.

Andrew Howe e Tommaso Marino

Andrew Howe e Tommaso Marino sono due sportivi professionisti di grande successo nelle rispettive discipline, nonché due grandi amici nella vita. Andrew ha 41 anni, è nato a Los Angeles e cresciuto a Rieti. Vicecampione del mondo e campione europeo nel salto in lungo, detiene il record italiano di 8,47 metri, ancora imbattuto da oltre 19 anni. Batterista di una band metalcore, affianca alla carriera sportiva anche l’attività di attore. Nato a Siena 40 anni fa, Tommaso è stato un cestista professionista per oltre 21 anni e ora è una delle voci più autorevoli del basket, commentando di notte le partite di NBA e seguendo di giorno il campionato italiano. Da sempre legato ai valori dello sport, quindici anni fa ha fondato un’associazione di volontariato che permette ai bambini di Paesi come Kenya, Zambia e Cambogia di studiare e praticare il basket.

Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo de 'Le Bambole di Pezza'

Martina Cleo Ungarelli, 31 anni, e Daniela Dani Piccirillo, 46 anni, sono due delle componenti della rock band al femminile Le Bambole di Pezza. Due rocker che sanno fare squadra. Cleo è la voce della band: appassionata di musica fin da bambina, ha studiato canto e jazz, costruendo nel tempo uno stile che unisce l’energia del rock a una spiccata sensibilità pop. Sul palco è un’esplosione di energia; nella vita, una donna determinata ed ironica. Per lei il rock non è soltanto un genere musicale, ma un modo di stare al mondo: libero, autentico. Dani è una delle fondatrici de Le Bambole di Pezza: chitarrista ritmica e corista, ha attraversato con la band la stagione del punk e della cultura Riot Grrrl, quando per una donna imbracciare una chitarra significava anche sfidare pregiudizi e stereotipi. Dietro la sua anima più romantica si nasconde una tempra tenace: mamma di una bambina di 11 anni, sa bene cosa significhi tenere insieme mondi diversi e trovare la forza di ripartire.

'Angela Bella Fisica' e Alessandro Zhu

Angela Jianhua Lin, conosciutissima online come 'Angela Bella Fisica', e Alessandro Zhu sono madre e figlio. Angela ha 62 anni, è una commerciante e creator diventata famosissima sui social grazie ai video girati nel suo negozio di Roma, l’'AN Megastore', nel quartiere Ostiense. Nel 2025 è arrivata anche in TV con il docu-reality Angela Megastar, che racconta la sua vita privata, il lavoro nel megastore, il rapporto con il figlio Alessandro e il dietro le quinte del suo successo. Alessandro, 34 anni, è nato e cresciuto a Roma ed è descritto da tutti come 'romano al 100%', sia nell’accento sia nel carattere. Alessandro rappresenta bene la 'seconda generazione' cresciuta in Italia: ha origini cinesi, ma mentalità e modi romani, e questo spesso crea sia situazioni comiche sia momenti toccanti con sua madre.

Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti

Danilo da Fiumicino (vero nome: Danilo Contaldo), 47 anni, e Alessandro Pieravanti, 41, sono due tra i più popolari podcaster italiani: hanno ideato e conducono De Core, il podcast di interviste a cuore aperto dedicato a musica, cinema, sport e cucina (sempre nella Top 10 di Spotify), in cui ospitano protagonisti dello spettacolo e della cultura italiana. Diversissimi per carattere ma inseparabili nella vita, sono legati da una profonda amicizia fatta di complicità, ironia e continue prese in giro. Danilo è anche speaker radiofonico e autore, ha trasformato le sue origini e la sua ironia spontanea in un tratto distintivo. Dopo gli esordi in radio, è diventato una presenza fissa nei programmi di Radio Deejay grazie a uno stile ironico e spontaneo. La sua popolarità è cresciuta ulteriormente sui social, dove i suoi video comedy hanno conquistato migliaia di persone. Alessandro è anche musicista e autore, in ambito musicale è noto soprattutto per essere stato co-autore della prima sigla di Suburra. Per anni ha contribuito con la sua produzione alla scena della nuova canzone popolare romana.

Riccardo De Marco e Maria Bosco

Riccardo De Marco, conosciuto come 'DeNa', è un 30enne nato a Negrar di Valpolicella (Verona). Maria Bosco, per il pubblico MeriBì, è una 33enne di Segrate (alle porte di Milano). Entrambi lavorano in Geopop: lui è un chimico e divulgatore scientifico, lei è laureata in matematica e ingegneria matematica. La passione di DeNa per le molecole e il mondo microscopico lo ha portato a laurearsi in chimica e a trasformare la sua curiosità in un lavoro: raccontare la scienza attraverso esperimenti e approfondimenti video. MeriBì è una ex pallanuotista professionista che, dopo un’esperienza nella consulenza informatica e un passaggio nelle produzioni televisive, ha scelto la divulgazione: in Geopop si impegna infatti a rendere la matematica comprensibile, divertente e vicina alla vita di tutti i giorni.

Elisabetta e Marzia Gregoraci

Elisabetta e Marzia Gregoraci sono sorelle, nate a Soverato (in provincia di Catanzaro). Legatissime, ma caratterialmente opposte, formano una coppia complementare e forte. Elisabetta ha 46 anni e dopo aver mosso i primi passi nel mondo della moda, partecipando a concorsi di bellezza, si afferma come showgirl diventando un volto noto del piccolo schermo italiano. La sua carriera è decollata nei primi anni 2000 grazie alla partecipazione a diversi programmi tv, ma la vera popolarità è arrivata con la conduzione di format di successo, tra cui Buona Domenica, Made in Sud e Battiti Live, che le hanno permesso di consolidarsi come conduttrice. La sua vita privata è stata al centro dell’attenzione mediatica per il suo matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore, da cui ha avuto suo figlio Nathan. Negli anni ha saputo reinventarsi continuando a essere una presenza costante nei media italiani. Lontana dai riflettori, invece, Marzia (44 anni) si è costruita una carriera nel settore immobiliare: oggi è agente specializzata nel luxury e imprenditrice nel campo delle ristrutturazioni. Questi, quindi, i primi dettagli dell’avventura di Pechino Express – La rotta dei due Oceani, un viaggio che, come da tradizione, comporterà fatica e sforzo fisico notevole ma che porterà con sé un pieno di emozioni ed entusiasmo. Attraversando questi tre immensi Paesi del Sudamerica, tappa dopo tappa e chilometro dopo chilometro, le coppie di viaggiatori saranno chiamate a confrontarsi con scenari straordinari, tradizioni antiche e culture spesso lontanissime dalla propria esperienza quotidiana. Un’avventura impegnativa sotto ogni punto di vista, che metterà alla prova resistenza, capacità di adattamento e spirito di squadra, ma che lascerà soprattutto un segno profondo sul piano umano. Nel corso del viaggio nasceranno infatti legami sempre più forti all’interno delle coppie, ma anche incontri autentici con le persone che incroceranno lungo il cammino, capaci di trasformare ogni tappa in una scoperta.

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